Aunque delicado, ya se encuentra estable el presidente municipal con licencia de Encarnación de Díaz, Jalisco, quien el pasado martes 28 de mayo sufrió un atentado en la casa de Enlace del partido Morena.

De acuerdo al último parte médico, Gilberto “Tito” Palomar González, sigue recuperándose bajo el cuidado del personal médico de la Clínica MAC Sur, donde se encuentra hospitalizado.

Fue durante este sábado que Morena de Encarnación de Díaz, Jalisco, dio a conocer un comunicado donde señala que su candidato Gilberto Palomar González, quien busca la reelección a presidente municipal, se encuentra estable en Terapia Intensiva y aunque su estado de salud sigue siendo de pronóstico reservado, el personal médico que está bajo su cuidado siguen notando mejoría conforme avanzan los días.

Asimismo, se informó que su nombre seguirá apareciendo en las boletas para contender por la Presidencia Municipal de Encarnación de Díaz, por el partido Morena.

El parte médico que se dio a conocer es que Gilberto “Tito” Palomar González, de 34 años, es que presenta cuatro heridas por impacto de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Aunque inicialmente se dio a conocer que presentaba un balazo en la cabeza, lo anterior fue descartado por el mismo personal médico y la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

La lesión más importante que presenta es en el tórax, donde se le diagnosticó una herida penetrante por proyectil de arma de fuego, generando un neumotórax.

Asimismo, las otras lesiones fueron provocadas por esquirlas en manos y piernas.

Gilberto “Tito” Palomar González sufrió un ataque armado el pasado martes 28 de mayo, cuando se encontraba en su casa de campaña en la colonia El Rosario, en el municipio de Encarnación de Díaz. Jalisco.

De acuerdo a las investigaciones que realizan agentes de la Fiscalía Regional del Distrito III Zona Altos Norte de Jalisco, fue un comando de cinco hombres que disparó hacia el interior de la casa de Enlace del partido Morena, para después escapar en una camioneta y en un automóvil.

Durante el ataque armado resultaron heridas de bala tres personas, siendo ellas el propio Gilbert Palomar González, su secretario particular y un hombre de 72 años, que minutos antes había llegado para realizar una gestión, ya que pretendía que le hicieran un descuento en su recibo del agua.

Todos los lesionados fueron trasladados en ambulancias de Cruz Roja y de SAMU a la Clínica MAC Sur, en la ciudad de Aguascalientes, donde hasta el momento únicamente permanece internado el presidente municipal con licencia de Encarnación de Díaz, Jalisco.

De acuerdo al parte médico, al momento de su ingreso se encontraba consciente y hablando, a pesar del estado crítico de salud que presentaba.

Lo anterior permitió que fuera interrogado por agentes de la Fiscalía General de Jalisco y agentes del Grupo Homicidios de la PDI de Aguascalientes, aunque no pudo aportar información que permitiera identificar a los agresores, pues señaló que no había recibido amenazas previas al ataque armado.

Actualmente, la Clínica MAC Sur se encuentra fuertemente vigilada por policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano.