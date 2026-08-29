La aprobación de Villa Juárez como nuevo municipio abrió una etapa en la reorganización territorial de Aguascalientes, al concretarse la separación de esta zona de Asientos para dar paso a la demarcación número 12 del estado. Tras la decisión legislativa, el alcalde de Asientos, Juan Manuel González Mota, afirmó que el nuevo municipio responde a una demanda social y busca acercar los servicios y la atención gubernamental a las comunidades que lo integrarán.

González Mota señaló que la municipalización permitirá que Villa Juárez y sus localidades cuenten con una administración enfocada en sus propias necesidades, particularmente ante las distancias que algunos habitantes deben recorrer para trasladarse a la cabecera municipal de Asientos, realizar trámites o acceder a distintos servicios.

La nueva estructura entrará en funciones el 15 de octubre de 2027, por lo que durante el periodo previo deberá desarrollarse el proceso administrativo e institucional necesario para su conformación.

El alcalde descartó tener interés en gobernar Villa Juárez y aseguró que su intención es concluir su actual mandato y apoyar, en lo que corresponda, la transición hacia la nueva etapa administrativa. También sostuvo que la creación del municipio representa el resultado de una demanda que, según expuso, se ha mantenido vigente durante varias décadas.