Francisco Javier Esparza Pantoja, director del Hospital Hidalgo, informó que el albergue no forma parte del nosocomio, sino que es una asociación civil independiente que cobra por los servicios brindados a las familias de los pacientes. Además, dichas instalaciones estaban utilizando electricidad del hospital de manera ilegal, lo que motivó el corte del suministro.

Detalló que la concesión de la asociación ya ha vencido y que nunca se han acercado al hospital para renovar los convenios necesarios. También mencionó que las camas del albergue pertenecen al Hospital Hidalgo y que se les solicitará su devolución, ya que fueron prestadas en la administración pasada y a la fecha los convenios no han sido actualizados con la nueva autoridad.

Esparza Pantoja manifestó su disposición al diálogo para establecer un nuevo convenio, pero aclaró que no tienen ninguna obligación de proporcionar electricidad a una asociación civil independiente. También sugirió que se consulte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la legalidad de tales conexiones.

Asimismo, reveló que la luz del albergue provenía de una conexión irregular al sistema eléctrico del hospital, ya que literalmente estaban colgados de la luz del Hospital Hidalgo, lo cual es ilegal y contraviene las metas de calidad» explicó.

Finalmente, el médico observó que el albergue ha estado cerrado en múltiples ocasiones cuando el Hospital Hidalgo ha intentado hablar con la asociación. Además, los familiares de los pacientes del nosocomio no han reportado quedarse en el albergue.