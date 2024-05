Un albañil resultó gravemente herido de un disparo en el cuello durante un aparente intento de asesinato registrado el pasado jueves en el municipio de Tepezalá.

La víctima, identificada como Juan José, de 40 años, fue trasladada en estado crítico al Hospital General de Rincón de Romos para recibir atención médica.

Según las investigaciones del Grupo Homicidios de la Policía de Investigación (PDI), el incidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas dentro de una vivienda situada en la calle Princesa, en la colonia Cholula I, en Tepezalá.

En el momento del suceso, se estableció que Juan José se encontraba en la sala de su domicilio consumiendo bebidas alcohólicas mientras su esposa realizaba tareas domésticas en el patio trasero. La puerta principal de la vivienda estaba abierta debido al calor.

La esposa del albañil relató que escuchó un disparo procedente de la sala y al investigar, encontró a su marido en el suelo sangrando por el cuello.

Al lugar acudieron policías preventivos de Tepezalá y policías estatales, así como una ambulancia del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA). Sin embargo, cuando llegaron, la víctima ya había sido trasladada por un familiar en un vehículo particular al hospital, donde se confirmó que tenía una herida de bala en el maxilar inferior.

La esposa de Juan José indicó que no sabe quién pudo haberlo agredido, ya que no vio a ninguna persona extraña dentro de la casa en el momento del ataque.