Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El tres veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se dijo «muy, muy preocupado» por la situación que priva en el país en el terreno económico, social y de seguridad pública.

«Son muchas las cosas que nos preocupan. Tenemos una muy fuerte desigualdad social. Tenemos una muy fuerte concentración de la pobreza. Tenemos una economía que no crece desde hace varias décadas», planteó ante los senadores que integran el grupo plural.

En relación con el tema de la seguridad pública, el ex Jefe de Gobierno capitalino apuntó que la violencia crece día con día y que los grupos del crimen organizado «han venido controlando cada vez más territorios».

Cárdenas Solórzano se manifestó en contra de que al frente de los cuerpos policiacos» estén «mandos militares»; en todo caso, dijo, un militar podría acceder siempre y cuando haya solicitado licencia.

El ingeniero se manifestaría «optimista» aunque reconoció que no sabía de dónde «van a salir las fuerzas transformadoras. Una más de mis preocupaciones es que no veo en los partidos políticos ni una propuesta seria para buscar soluciones a los problemas del país.

«Seguramente están por ahí, guardadas en las declaraciones de principios, pero no están a la vista».

«No veo ninguna acción concreta, para buscar dar solución a estos que son problemas graves en el país. No veo en este momento –enfatizó– a ningún partido con propuesta y, por lo tanto, con una iniciativa que pudiera agrupar a sectores importantes de la ciudadanía.

«Y creo que desde ahí es donde van a surgir las posibilidades de cambio, de resolver los muchos problemas que tenemos actualmente», advirtió.

Cuauhtémoc Cárdenas se manifestaría en contra de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda ser desmantelado merced a la reforma electoral anunciada por el Ejecutivo y se pronunció porque todos los aspirantes respeten el marco legal electoral.

Por lo pronto, apremió a las «corcholatas» del Gobierno a decir para qué quieren aspirar a la Presidencia de la República.

«A mí no me preocupa que se haya adelantado la sucesión. Pero, de perdida, que nos digan para qué quieren ser Presidente. No no están diciendo para qué quieren ser. Yo no voy a dar mi voto o simpatía si no me dicen para qué quieren ser Presidente», planteó.

Los senadores Germán Martínez, Nancy de la Sierra, Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza fueron anfitriones de Cárdenas Solórzano.