Ante la nula sensibilidad de la Federación con los hombres y mujeres del campo, que a partir de este año dejan de tener acceso a la Póliza del Seguro, el gobierno del estado tiene a su disposición el Fondo de Aseguramiento Aguascalientes, además el gobernador Martín Orozco Sandoval anunció que su administración va a conseguir un Seguro Catastrófico.

Como es del conocimiento público el ciclo pluvial en la entidad es sumamente errático, a lo que se agrega que si hubo granizo en gran cantidad echa a perder la cosecha y algo similar ocurre en la temporada otoño-invierno con las heladas, lo cual estuvo protegido por la citada póliza de seguro que permitía a los agricultores recuperar una parte de las pérdidas con lo que estaban en posibilidad de iniciar el siguiente período.

La cancelación de este programa generó desaliento ya que los temporaleros carecen de recursos para por sí mismos enfrentar ese tipo de contingencias, y aún aquellos que tienen tierras de riego no les resulta fácil levantarse después de que por alguna eventualidad no lograron la cosecha esperada.

Un ejemplo de lo que sufren los labradores se vivió hace menos de un mes en España, donde las imágenes de la televisión mostraban grandes extensiones anegadas, justamente cuando la cosecha estaba en su punto, por lo que con pesadumbre exhibían ante las cámaras el fruto echado a perder.

El actual gobierno federal ofreció en diciembre de 2019 que el campo sería una de las prioridades, por lo que todo lo que estuviera de su parte recibirán el apoyo necesario, sin embargo puso en marcha una serie de acciones que benefician sólo a una porción, como el programa de producción para el bienestar, que deja fuera a una parte, no obstante que se haya aumentado el valor de la tonelada de maíz y frijol, porque esto es posible sólo si tienen cosecha, en caso contrario se quedan silbando en la loma.

Orozco Sandoval sabe que el campo es uno de los sectores productivos más importantes, por lo que no podía quedarse a la deriva y menos que a lo largo de su gestión ha estado muy cerca de el, por lo tanto los campesinos deben tramitar su inclusión en el Fondo de Aseguramiento y en su momento se darán a conocer los requisitos para quedar incorporados al Fondo Catastrófico.

Para el Estado será un esfuerzo llevar a cabo ambas tareas, que al no estar encuadradas en el programa anual obliga a destinar recursos no previstos, pero no podía dejarse sin esa confianza a quienes todo el año procuran arrancar a la tierra el fruto que más tarde llega a la mesa de todos los aguascalentenses.

Para el Seguro Catastrófico se destinarán 10 millones de pesos, que se espera sea el soporte suficiente para atender los imprevistos, asimismo, mediante el Fondo de Aseguramiento y del Consejo Estatal Agropecuario los interesados pueden solicitar su registro, para de esta manera ser considerados en caso de requerirlo

El último apoyo que recibieron de la Póliza de Seguro, correspondiente a 2019, fue hace unos días y significó una derrama de 23 millones de pesos, póliza que por cierto tuvo un costo de 16 millones, por lo que resultó benéfica su adquisición.

PUSO EL EJEMPLO

Con pulcritud y entereza el ayuntamiento de San Francisco de los Romo (SFR) asestó un duro golpe a los traficantes de tierras, al alertar a la población sobre la venta ilegal de lotes en la antigua hacienda de Jaltomate, hoy rancho El Chanate, que al carecer de autorización será de nulo derecho la adquisición que se haga.

En ese lugar se pretende crear el desarrollo habitacional campestre Hacienda Las Amapolas, por lo que todo el que compre un espacio se expone a perder su dinero, ya que el vendedor no ha cumplido los trámites que exige la ley.

Es la primera vez que un ayuntamiento del estado hace público este tipo de tratos, ya que por lo común actúan como que no ven ni saben y dejan que se las arreglen vendedores y compradores, luego vienen los dolores de cabeza toda vez que el sector carece de servicios públicos y tardan años en lograr la regularización, mientras tanto las familias exigen que se les atienda, pero para entonces el fraccionador ya se encuentra muy lejos.

Tardíamente actuó Armando Roque Cruz, titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), ya que días después de que la autoridad municipal de SFR lanzara la voz de alerta, dijo que desarrolladores de vivienda “se siguen aprovechando de gente incauta que se deslumbra cuando les ofrecen terrenos a bajo precio”, del que pagaron pero no tienen documentación que acredite la propiedad ni pueden obtener permisos para construir o ampliar.

Aseguró que se trata de “vivales” que al tener un predio de buen tamaño deciden lotificar y venderlo, “pero hacerlo al revés, es decir, primero venden y luego solicitan los permisos respectivos, es más complicado que se autorice ese proyecto”.

El funcionario ratificó que la venta de lotes en lo que se ha denominado “desarrollo habitacional campestre Hacienda las Amapolas”, en SFR, es totalmente ilegal, al igual lo que se pretendió hacer a un costado de la presa Plutarco Elías Calles, en San José de Gracia.

Mediante varias publicaciones, el ayuntamiento de San Francisco de los Romo informó que el predio en cuestión se localiza en la antigua Hacienda de Jaltomate, “es un desarrollo que no cuenta con ningún tipo de autorización de las dependencias administrativas estatales y municipales para fraccionar, dividir, promocionar y comercializar lotes, contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes”.

Pidió que “no arriesgues tu patrimonio, no compres problemas” y para más información se debe acudir a la Dirección de Desarrollo Urbano y a la Dirección de Asuntos Jurídicos, ubicadas en la segunda planta de palacio municipal.

Más claro no puede ser, por lo que sobre aviso no hay engaño, si no hay permiso para vender y aún así hay quien resuelve comprar ya sabe que es dueño de una ilusión, que podrá pasar mucho tiempo en tramitar que le autoricen la escrituración pero para ello habrá sufrido lo indecible.

La actitud del gobierno de SFR deja como enseñanza que es obligación de toda administración pública advertir a sus habitantes sobre algo irregular que puede afectar sus intereses, lo que ojalá sea imitado por los demás municipios.

.

ETAPA DIFÍCIL

A cuatro meses de que arranque el año electoral 2020-2021, en que a nivel local tendrá lugar la renovación de los 11 ayuntamientos y del Congreso del Estado, además de las tres diputaciones federales, todos los partidos políticos, sus militantes y miembros de la llamada “sociedad civil” velan armas. Será también el tramo final de la administración estatal, que concluye en 2022, por lo que viene un tiempo de efervescencia social. Ese período es justamente el que le tocará enfrentar al recién instalado secretario general de Gobierno Juan Manuel Flores Femat, que deberá poner en acción toda su experiencia para salir adelante. Es una oficina que conoce bien, al haberse desempeñado como subsecretario de Gobierno en los primeros tres años del sexenio 1998-2004 y secretario del Ayuntamiento de 2002 a 2004, por lo que sabe el tipo de presiones que se viven, máxime cuando se trata de intereses políticos donde todo mundo trata de obtener ventaja. Aunque no tiene injerencia en lo que tiene que ver con la cuestión electoral, porque para eso está el IEE, sí en lo que derive por la vía social cuando se pretenda forzar una respuesta. En su primera declaración como titular de la SGG dijo que su trabajo se orientará a tener “más cercanía, conciliación y reconciliación con quien corresponda”, lo que tiene que ser la vereda por la que transite para salir con banderas desplegadas y efectivamente, “tener entendimiento con los otros poderes y órdenes de gobierno federal y municipal”. Por el bien de Aguascalientes ojalá que al final de su comisión sea sin mayores problemas.