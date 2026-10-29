El Hospital General del ISSSTE en Aguascalientes enfrenta una demanda de servicios que supera la capacidad de sus instalaciones, debido a la atención de derechohabientes de la entidad y de comunidades limítrofes de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, reconoció Amada Herlinda Martínez Ramos, secretaria general de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.

La dirigente sindical señaló que el presupuesto asignado al instituto se calcula de acuerdo con la derechohabiencia de cada estado, pero en Aguascalientes también se reciben pacientes procedentes de otras entidades, en cumplimiento de la política de cero rechazo, situación que incrementa la presión sobre los servicios médicos.

Reconoció que el ISSSTE enfrenta carencias y limitaciones presupuestales, además de contar con instalaciones que han resultado insuficientes ante el volumen de pacientes. Sin embargo, consideró que las dificultades no alcanzan la gravedad de las que se presentan en el IMSS.

Ante los anuncios del Gobierno Federal sobre la revisión de las condiciones de los servicios públicos de salud en el país, la representante sindical manifestó su expectativa de que también se atiendan las necesidades del ISSSTE en Aguascalientes.

Detalló que la saturación de los servicios hospitalarios también está relacionada con la utilización del área de urgencias para atender enfermedades que podrían tratarse en las clínicas de medicina familiar.

En materia de especialistas, la secretaria general informó que el hospital pasó de contar con dos cardiólogos al inicio de 2026 a tener cuatro plazas cubiertas en esa especialidad. No obstante, reconoció que persisten limitaciones relacionadas con las categorías de contratación de algunos especialistas.

Finalmente, expresó su expectativa de que las medidas anunciadas por el Gobierno Federal para fortalecer los servicios públicos de salud incluyan al ISSSTE y permitan atender las carencias presupuestales, de infraestructura y de personal que enfrenta en Aguascalientes.