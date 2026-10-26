Las presiones financieras que enfrenta actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivadas de sus obligaciones pensionarias y laborales, hacen necesario revisar la eficiencia administrativa, garantizar las aportaciones del Gobierno Federal y mejorar el aprovechamiento de los recursos destinados a la atención médica, advirtió Crispín García Viveros, especialista en seguridad social del Colegio de Contadores Públicos.

El exdelegado del IMSS sostuvo que el análisis de las finanzas del Instituto no debe limitarse a reducir sus obligaciones económicas, sino que también debe considerar los recursos que recibe, la eficiencia con la que los administra y las necesidades que debe cubrir para garantizar los servicios de seguridad social. Explicó que las aportaciones de patrones, trabajadores y Gobierno Federal constituyen las fuentes de financiamiento del sistema, por lo que consideró indispensable que cada parte cumpla con sus obligaciones.

En particular, señaló que el Gobierno Federal debe entregar los recursos que le corresponden para contribuir al sostenimiento del Instituto. Asimismo, planteó que es necesario fortalecer la administración para asegurar que el dinero disponible se utilice adecuadamente. Indicó que los problemas financieros del IMSS también deben analizarse a partir de las necesidades de sus unidades médicas, entre ellas, el suministro de medicamentos, materiales e insumos para la atención de los pacientes.

Reconoció que existen dificultades relacionadas con la disponibilidad de estos recursos y consideró que la solución requiere tanto un financiamiento suficiente como una administración eficiente. También planteó revisar la productividad de las unidades hospitalarias, al señalar que existen diferencias entre los resultados de hospitales de distintas regiones del país.

A su juicio, mejorar la organización y el aprovechamiento de los recursos permitiría atender las necesidades del Instituto sin trasladar todas las presiones económicas a los trabajadores ni afectar sus derechos pensionarios.