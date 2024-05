Oficiales de la Policía Municipal de El Llano y de la Policía Estatal apoyaron a una madre de familia en el traslado de su hija a recibir atención médica, luego que presentaba una importante hemorragia nasal que no podía ser controlada.

Los hechos se registraron el pasado viernes a las 21:45 horas, cuando policías estatales y policías preventivos de El Llano que se encontraban realizando labores de vigilancia por la carretera estatal No. 43, al llegar al cruce con la carretera estatal No. 68 fueron interceptados por una camioneta Ford Explorer, color rojo.

En ese momento una mujer identificada como Vanessa Eunice les pidió ayuda para trasladar a su hija de 13 años a un hospital, debido a que presentaba una hemorragia nasal y no podían contener el flujo de sangre.

Al percatarse de lo delicado de la situación, los oficiales le pidieron al conductor de la camioneta que los siguiera y le abrieron paso hasta llegar al Centro de Salud ubicado en el poblado de Palo Alto, donde ya los esperaba una ambulancia del ISSEA.

Los paramédicos procedieron a atender a la niña y minutos después lograron controlar la hemorragia, para después ingresar al Centro de Salud donde recibió atención médica especializada.