Fernando Toledo Agencia Reforma

CDMX. – En el universo de Donald Trump, donde la política se mezcla con el espectáculo, el dinero y la construcción de una imagen pública, ha surgido una estética femenina tan reconocible como polémica: el llamado MAGA Face o, en su versión más extendida, Mar-a-Lago Face.

Prueba de ello fue la última secretaria de prensa, Katie Zacharia, quien duró en el puesto cinco días, del 9 al 16 de octubre.

Se trata de una combinación de rubias melenas perfectamente peinadas, bronceados intensos, labios voluminosos, pómulos muy marcados y rostros de apariencia extraordinariamente pulida y trabajada.

Basta mirar a algunas de las mujeres que orbitan alrededor del presidente estadounidense para identificar el fenómeno: Melania Trump, primera dama y protagonista indiscutible de este universo visual; Kristi Noem, Lara Trump y Karoline Leavitt, junto con otras figuras del entorno conservador, forman parte de una conversación pública sobre la belleza que parece haber encontrado en la exaltación del glamour una de sus principales señas de identidad.

Estos rostros también son muy parecidos al de la hija del presidente, Ivanka Trump.