La distribución de gas LP enfrenta una creciente presión económica que podría afectar la inversión y las fuentes de trabajo de una industria que genera alrededor de 700 mil empleos en México, de los cuales 200 mil son directos y 500 mil indirectos, según estimaciones del sector.

Ante este panorama, el sector considera necesaria una revisión técnica de las condiciones económicas de distribución que permita mantener precios accesibles para los consumidores sin comprometer los empleos, la continuidad del suministro ni las inversiones indispensables para garantizar un servicio seguro.

Y es que entre agosto y noviembre de 2026, la referencia internacional del propano aumentó 90.1%, mientras que el precio máximo autorizado del gas LP en Aguascalientes creció apenas 8.2%, lo que ha reducido los recursos disponibles para cubrir los costos de operación.

De acuerdo con un análisis basado en información de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y el Banco de México, la diferencia entre el precio máximo de venta sin IVA y la referencia internacional del propano pasó de 6.28 a 4.35 pesos por litro entre las semanas del 2 al 8 de agosto y del 1 al 7 de noviembre. Esto representa una reducción de 1.93 pesos por litro, equivalente al 30.7% en tres meses.

Esta diferencia debe cubrir salarios, transporte, mantenimiento, seguros, infraestructura y renovación de equipos. A ello se suma el incremento de los costos laborales, pues el salario mínimo general pasó de 141.70 pesos diarios en 2021 a 315.04 pesos en 2026, un aumento nominal acumulado de 122.3%.

También existe presión sobre los materiales utilizados en la fabricación de equipos. En octubre de 2026, los precios al productor de productos de acero en Estados Unidos registraron un incremento anual de 32.9%, indicador que refleja el encarecimiento de un insumo relevante para la industria.

En materia de seguridad, la NOM-EM-009-ASEA-2026, vigente desde el 6 de octubre, establece requisitos de capacitación, mantenimiento e integridad de autotanques y vehículos de reparto, cuyo cumplimiento requiere inversiones constantes.