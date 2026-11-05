Más de 37 kilogramos de narcóticos, cientos de miles de cigarrillos y miles de pastillas psicotrópicas fueron destruidos durante un operativo de incineración encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes, como parte de las acciones para eliminar sustancias y objetos asegurados en distintas investigaciones.

La jornada se desarrolló en las instalaciones del club de tiro cinegético Esparta A.C., ubicado en la comunidad de La Tomatina, donde personal de distintas áreas de la dependencia federal supervisó la destrucción de los indicios.

En total, fueron eliminadas 333 mil unidades de cigarrillos, 37 kilogramos, 199 gramos y 22 miligramos de narcóticos, además de 0.222 mililitros de narcótico líquido y dos mil 774 pastillas y cápsulas psicotrópicas.

El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Aguascalientes, con la participación de agentes del Ministerio Público Federal, elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos y representantes del Órgano Interno de Control.

De acuerdo con la FGR, todo el material había sido asegurado durante operativos de seguridad, labores de prevención del delito e investigaciones realizadas por corporaciones municipales, estatales y federales.

La destrucción se efectuó bajo supervisión de las autoridades correspondientes, con el propósito de retirar definitivamente de circulación los objetos y sustancias asegurados.