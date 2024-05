CDMX.- Christian Nodal confesó que su hija Inti y su novia Cazzu estuvieron a punto de morir.

El cantante de regional mexicano compartió en entrevista con el podcast «Noche de Luz» que el nacimiento de su pequeña casi acaba en tragedia.

«El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión primero salió el cordón umbilical y luego la cabeza lo aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó a bajar los latidos (de Cazzu)», dijo.

El intérprete de «Botella Tras Botella» dijo que fue uno de los peores momentos de su vida y hasta pensó que, si las perdía pues él también se quitaba la vida.

«Es el peor sentimiento en mi vida. Yo estaba: Dios, por favor, nunca te pido nada, no me hagas esto. ‘este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola’. (apunta a la cabeza)», agregó.

Nodal habló sobre cómo conoció a la argentina y cómo tomó la decisión de ser padre.

«Ella llegó en una etapa en la que estaba más tranquilo, sólo tenía una vida más desordenada, no tenía donde vivir y andaba como loquito de aquí para allá. Llegó en un buen momento, ella es una persona que admiro mucho, respeto mucho, un mujerón.

«No me veía papá, pero tampoco era algo que estuviera esquivando», finalizó. (Elizabeth García/Agencia Reforma)