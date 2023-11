Al estado le va bien

Las condiciones económicas resultan favorables para el sector productivo al cierre del año 2023, afirmó Antonio Robledo Sánchez, presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes. Según él, las características de la entidad propician buenos resultados en materia económica, destacando la paz social y el ambiente laboral que impactan positivamente en el desarrollo económico.

En general, las actividades económicas han tenido un comportamiento favorable durante el 2023, aunque no tan robusto como esperaban los empresarios, enfatizó. Mencionó el caso del sector de la construcción, en el cual se observa una leve recuperación, pero aún no se alcanza el nivel óptimo esperado por las empresas de este giro.

Destacó que, tras la pandemia, se ha beneficiado principalmente al sector turístico y al de alimentos, los cuales han normalizado sus niveles de operación. “Hay que considerar el fenómeno de la feria, que no se realizó durante dos años, y la actividad gastronómica, que ha mejorado poco a poco; no les ha ido mal, pero tampoco tan bien como debería”, argumentó.

Robledo Sánchez expuso que se mantiene una estabilidad económica, consolidada a lo largo de los años, pese a factores adversos como la reciente pandemia, la falta de apoyos y subsidios, así como una menor inversión pública en comparación con otras entidades federativas.

Aguascalientes, señaló, tiene una importante ventaja en términos de seguridad comparado con otros estados, ya que aquí la gente puede salir a pasear por la noche sin temor a hechos violentos perpetrados por el crimen organizado. “No hay un agobio de la delincuencia que sí se da en otras entidades federativas, incluso en las colindantes con nuestro territorio, sin que haya un agobio de grupos delictivos que incurran en secuestros o cobro de piso”, consideró.