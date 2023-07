Para quienes prestamos servicios, todo el momento estamos hablando con la clientela y sus necesidades, es un proceso lógico y natural para aplicar nuestros conocimientos, de lo contrario no sabríamos lo que quiere o ni siquiera nos contratarían. Dicho esto, existen algunas observaciones para reflexionar acerca de la frase “al cliente lo que pida”… ¿Cuándo sí y cuándo no aplica? ¿O es que siempre debe aplicarse?

Si yo le pido a un mesero que me prepare una limonada natural y me trae una cerveza, es una señal de que no me escuchó, y lo mismo aplica si una marca pide que se publique en redes sociales todos los días y su diseñador hace 15 posts al mes. Justificaciones hay muchas; en la primera situación puede ser porque se acabaron los limones; y en la segunda porque es una mejor estrategia para vender.

Si en ambos casos hubo buenas intenciones, entonces… ¿el cliente siempre tiene que recibir lo que no pidió? Te mentiría si te dijera que estoy de acuerdo, porque en mi ejemplo yo no quería beber alcohol, en todo caso el mesero debió notificarme antes y yo darle una alternativa, y es justo lo que deberíamos hacer en nuestros trabajos: hacer a un lado las suposiciones.

En los últimos años, varias películas y series de televisión han decaído en calidad por el famoso “fanservice”, que consiste en mostrar en pantalla lo que la audiencia quiere. Parece una jugada amigable, si la gente paga un boleto o una membresía para ver sus deseos cumplidos… ¿Por qué negárselos? El punto está en: hacer tu trabajo donde esos mismos sean favorables o argumenta tus movimientos, porque algunas veces la gente idealiza cosas que no le van a beneficiar, y por eso se hacen cambios.

Si tú como prestataria/o (que contrata el servicio) te gusta trabajar con una metodología, y buscas a alguien que haga exactamente lo que quieres, a pesar de que trabaje con la propia, especifiquen desde un principio lo que se va a hacer, entren en detalles (hasta en los más pequeños) para evitar confusiones, y créanme que se evitarán muchos dolores de cabeza.

Y aunque lo anterior también aplica para las y los prestadores (que ofrecen servicios), yo les digo lo siguiente: demuestra profesionalismo, esto no es caridad… es un intercambio de responsabilidades y sobra decirte que deben cumplir ambas partes, aprende a escuchar y pregunta si algo no entendiste, no lo tomes personal si hay críticas, y procura siempre que el cliente salga satisfecho con la mejor solución posible, porque no siempre es lo que pida, sino lo que necesite.

