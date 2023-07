Las Panteras de Aguascalientes disputaron este domingo el tercer partido de la serie de playoffs ante Halcones de Xalapa femenil, en donde lamentablemente volvieron a perder contra las veracruzanas, por lo que están a sólo una derrota de quedar eliminadas.

Después de las dos dolorosas derrotas en casa, el equipo felino viajó a la ciudad de Xalapa para disputar sus siguientes encuentros de los cuartos de final en la LNBP Femenil.

El equipo de Panteras llegó al tercer partido con la obligación de ganar para poder mantenerse vivas en la serie, pero si no lograron vencer al equipo de Halcones en Aguascalientes, iba a ser más complicado en el golfo.

En el primer cuarto el equipo de Xalapa impuso condiciones y llegó a tomar una ventaja de 7 puntos, pero en el segundo periodo las Panteras despertaron y lograron remontar el marcador para ponerse en ventaja con tan sólo 2 puntos de diferencia, aunque esa ventaja la mantuvieron al término el tercer periodo.

No obstante, las veracruzanas volvieron a tener un cuarto periodo fenomenal tal y como sucedió en los dos primeros partidos celebrados en Aguascalientes, ya que casi todos sus tiros de media y larga distancia eran válidos y también lograron meterle presión a las visitantes para que no hicieran nada en la ofensiva.

Otro punto a destacar fue que Xalapa convirtió 7 triples en los últimos diez minutos, sellando así su tercera victoria de la serie por un marcador final de 78-69. Con este triunfo, las veracruzanas están a una victoria de avanzar a las semifinales del torneo y esa victoria tratarán de sellarla este lunes a las 8:00 pm.

La jugadora del partido fue Amy Okonkwo de Halcones, que firmó un doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes, aunque los cuatro triples de Lauren Manis en el último cuarto fueron los que despertaron a su equipo. Del lado de Panteras, Samantha Fuehring sumó 23 puntos, pero poco sirvió al ver cómo su equipo queda casi eliminado de una temporada que pintaba para más.