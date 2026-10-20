Frente a la constante disminución del presupuesto federal destinado al agua en el país, el gobierno del estado ha tenido que asumir la mayor parte del gasto en infraestructura hídrica, aportando el 65% de los recursos, mientras que la federación contribuye con el 35% restante, reveló Noel Mata Atilano, director del Instituto del Agua del Estado.

El funcionario explicó que desde 2023 la partida presupuestal asignada a la Comisión Nacional del Agua ha decaído año con año. Además, la mayor parte del presupuesto federal disponible se centraliza en atender la demanda hídrica de la Zona Metropolitana del Valle de México, dejando un margen mínimo que debe distribuirse entre los demás estados del país.

Esta disparidad mantiene a México significativamente alejado de los estándares internacionales, enfatizó.

Mata Atilano destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda a las naciones invertir al menos el 1.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) en el rubro hidrosanitario.

Bajo esta métrica, Aguascalientes debería destinar alrededor de 4,000 millones de pesos anuales al sector; sin embargo, en la entidad apenas se logran ejercer entre 300 y 400 millones de pesos al año, principalmente con capital estatal.

A pesar de esta brecha de financiamiento, la administración local ha dirigido la bolsa de recursos disponible a la renovación y ampliación de redes de agua en los municipios, así como al avance en proyectos de eficiencia técnica, subrayó.

Entre ellos destaca la tecnificación del Distrito de Riego 01, que ya supera el 95% de cobertura y contempla alcanzar el 100% de sus 6,100 hectáreas al concluir la actual gestión estatal.