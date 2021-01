En la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial se hará una reestructura en por lo menos 6 de los 28 programas que se han aplicado en los últimos años, pues la demanda de los productores primarios ha cambiado y se buscará dar prioridad a las necesidades que se han actualizado, manifestó el titular de la dependencia, Miguel Muñoz de la Torre.

Aclaró que no serán eliminados, sólo se cambiarán para atender las necesidades que apremian a los productores primarios, pues hay insumos que han dejado de solicitarse o bien, ya no es en la misma demanda que se llegó a tener, ejemplo de ellos es que las básculas, trampas ganaderas, cercos perimetrales o reparación de tractores, ahora se solicitan menos.

En cambio ahora hay quienes piden apoyos para adquirir llantas para tractores, también se estarán instalando geomembranas para bordos ganaderos, pues con éstas se limitaría la filtración del agua que se llega a almacenar; también piden programa para la reparación de maquinaria diversa y también hay demanda para adquirir o reparar empacadoras y carros mezcladores, por citar algunos ejemplos.

También se llevará a cabo un programa especial para mujeres rurales, pues si bien en todos los apoyos que se tienen son incluidas por igual, se quiere tener uno en especial para ellas, ya sea para que sean el apoyo de la actividad que en la familia desarrollen o bien, que se decidan a trabajar en cooperativas, “este todavía se está afinando y de llegarse a tener, la idea es entregar los apoyos el 8 de Marzo”.

Muñoz de la Torre, resaltó que se ha estado teniendo cercanía con pequeños productores lecheros de la entidad, pues hay quienes desean contar con un termo enfriador, pues esto les permitiría vender el producto a un precio más atractivo; algunos tienen la proveeduría con Liconsa que les paga muy bien, “lo que les paga Liconsa de 8.20 por litro no se los paga en la industria, el tema ahora es que les paguen y que no les retrasen tanto el dinero que les hace falta a los ganaderos, para solventar los gastos de la alimentación del animal”.