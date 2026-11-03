Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tren Querétaro-Saltillo, el más costoso de los cinco proyectos ferroviarios del sexenio, tendrá ajustes en uno de sus tramos para reducir en unos 15 mil millones de pesos la inversión prevista antes de 2030.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) canceló la licitación -que ya estaba por asignar- para construir 82 kilómetros de doble vía, pese a que cuatro consorcios ya habían presentado ofertas de entre 26 mil 865 y 28 mil 997 millones de pesos.

La decisión se tomó luego de que un estudio determinara que la demanda inicial de pasajeros en el tramo San Miguel de Allende-Villa de Reyes no justifica la construcción de la doble vía contemplada originalmente.

La resolución, notificada el 29 de octubre, podría obligar al Gobierno a indemnizar a los cuatro consorcios que presentaron ofertas, por los costos para prepararlas, entre ellos ICA, Grupo INDI, OHL y Calzada Construcciones en asociación con China Railway International.

Otra cotización, mucho menor que las de las empresas, la presentó Arturo Hernández González, quien suele participar en estos concursos y también puede pedir reembolso de sus gastos.

«Se determinó la viabilidad operativa de implementar una estrategia de desarrollo progresivo de la infraestructura ferroviaria que considere, en una primera etapa, la construcción de una sola vía contemplada con laderos estratégicamente ubicados entre la zona de repostaje de San Miguel de Allende y la zona de inspección cercana a la estación San Luis Potosí Industrial», explicó la ATTRAPI sobre la cancelación.

Agregó que esto implica un «ajuste» de 126 kilómetros de doble vía originalmente considerada, y que la segunda vía será implementada conforme evolucionen las condiciones operativas y presupuestales.

El Tren Querétaro-Saltillo cuenta con un presupuesto original de 312 mil 823 millones de pesos, el más alto de los cinco proyectos ferroviarios.

En octubre, la empresa Mota Engil ganó el contrato de 22 mil 407 millones de pesos para construir el primer tramo de 68 kilómetros, de Querétaro a San Miguel de Allende; actualmente la ATTRAPI desahoga licitaciones para otros tres tramos que suman 165 kilómetros.

El Reglamento de la Ley de Obras Públicas establece los conceptos por los que empresas que participan en una licitación cancelada pueden solicitar reembolso por los gastos en que incurrieron, incluidos viáticos de personal que participó en las visitas a los sitios de obra.

«Costo de la preparación e integración de la proposición, que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa; el costo de los materiales de oficina utilizados; el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la impresión de planos», es otro de los conceptos para reembolso.