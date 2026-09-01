El Gobierno Federal y el Estado de Aguascalientes formalizaron segundo convenio modificatorio para ajustar los recursos destinados en 2026 a programas de salud pública, con una bolsa de 115 millones 654 mil 543.75 pesos: 37 millones 426 mil 909.78 corresponden a recursos presupuestarios y 78 millones 227 mil 633.97 a insumos federales.

El acuerdo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se asigna al Programa de Vacunación Universal 60 millones 965 mil 494.88 pesos en insumos federales, para vacunas contra influenza estacional, COVID-19, sarampión-rubéola, sarampión-rubéola-parotiditis. Salud Sexual y Reproductiva contempla 18 millones 756 mil 421.91 pesos para planificación familiar y salud materna, aborto seguro y atención relacionada con violencia de género.

Para prevención y control del cáncer se asignaron 6 millones 174 mil 414.79 pesos y para igualdad de género, 2 millones 704 mil 574 pesos. En enfermedades transmisibles se asignaron 8 millones 255 mil 641.58 pesos al control de padecimientos transmitidos por vectores; 8 millones 53 mil 169.58 corresponden al dengue. Las enfermedades cardiometabólicas dispondrán de 6 millones 735 mil 456 pesos y la atención al envejecimiento de 1 millón 216 mil 331.50 pesos. Se contemplan 940 mil 147.94 pesos para enfermedades bucales y 484 mil 662 para enfermedades diarreicas agudas.

El convenio incluye recursos para vigilancia epidemiológica, emergencias sanitarias, enfermedades respiratorias crónicas, VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y hepatitis C. Para VIH e ITS se contemplan 3 millones 930 mil 984.56 pesos y para hepatitis C, 880 mil 815.84 pesos. El valor de los bienes del Anexo 6 asciende a 28 millones 913 mil 467.77 pesos, aunque el convenio precisa que no deben considerarse recursos federales ministrados a Aguascalientes.