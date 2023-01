Moshé Leher

Si yo viviera arriba de un cerro, sin energía y sin agua corriente, tal vez lo entendería; lo mismo si mi casa fuera una estación perdida en algún lugar de la Antártida, o una tienda en un oasis perdido en Mali, o incluso en una estación espacial donde, entiendo, están mejor comunicados.

Todo comenzó, hace meses, cuando el servicio de Internet comenzó a fallar, en horario fijo, de las seis de la tarde hasta la medianoche; siguió cuando un repetidor de señal dejó de funcionar y me dejó la única opción de usar el viejo ordenador (en un cuartero más frío que una cámara funeraria) que usaba mi hijo cuando era estudiante de bachillerato y que, entiendo, está más obsoleto que lo del Sufragio efectivo y la no reelección.

Debo decir que la empresa que me ofrece el servicio, que es una manera de decir que es la empresa que me cobra puntualmente mes a mes, ha sido diligente: diligente pero ineficaz. Y les llamo a su servicio de quejas, me atiende alguien más lo menos amable -salvo una mujer neurasténica que un día hasta me regañó-, que siempre me auxilian en lo que pueden, se rinden y me dan un número de folio de mi queja.

Debo reconocer que en uno o dos días llegan a mi casa los técnicos, también siempre amables, estos sí todos, intentan algo, hacen sugerencias descabelladas y acaban por decirme que mi caso no tiene remedio.

En el inter me han cambiado el receptor, el repetidor, la configuración del módem, con un resultado curioso: cada vez el servicio de la Internet es más intermitente, de tal manera que en días buenos tengo cinco minutos de conexión seguidos, lo que me recuerda a la prehistoria, cuando el Internet era por aquellos servicios telefónicos que habrían enloquecido al santo Job.

Y pensar que hace más de medio siglo los de la NASA podían comunicarse con los tipos que iban metidos en una lata, camino de la luna.

Hace un mes me llegó otro módem, que funcionó justo dos semanas y hace quince días que el teléfono fijo de casa sencillamente murió.

El viernes vino otro técnico que es la versión mexicana de Otto el pesimista (el de los cuentos de Periquita, no el ex), quien me dijo, eso sí de la manera más cordial posible, que el asunto es este: la conexión de su caja de registros a mi casa, subterránea, se la comieron las hormigas y lo mío ya no tiene remedio.

Pragmático que es me dio algunas soluciones. Pagar una fortuna para romper setenta metros del camino que va de mi casa a su registro y construir un nuevo ducto; convencer a mis vecinos para que la empresa llene de postes la privada donde vivo, mudarme de casa o acostumbrarme a ser el único tipo del pueblo sin conexión, sin teléfono y morirme de hambre (mis escasos ingresos me los gano trabajando en línea, en una vieja portátil que de alguna manera y a un alto costo tiene acceso a la red de datos a otra empresa del mismo multimillonario). Otra es abonarme a un café Internet y pasarme allí la vida, aunque creo que tales negocios ya ni existen.

Largas horas llevo tratando de enviar este artículo por correo electrónico: el correo comienza a enviarse: 10, 15, 23, 45% y justo antes de completarse el proceso me sale un mensaje de ‘Network unstable’, lo que me ha llevado un par de veces a estar a punto de agarrar a patadas el ordenador, lo que me dejaría: sin computadora, sin teléfono, sin Internet y sin artículo entregado.

Hay otra opción: pararme en medio de un baldío y quedarme como de piedra sosteniendo un cable de fibra óptica desde uno de sus postes callejeros, hasta mi casa y asunto arreglado; lo malo es que poco podré hacer (escribir, no creo) si mi destino es ser el resto de mis días la versión judía de un poste chaparro.

¡Shavúa Tov!

