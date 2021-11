En un domingo lleno de partidos de instancias finales en la liga dominical de basquetbol de Aguascalientes, se disputó la gran final de la categoría 1ra Ascenso entre los equipos de Air Force y Chupes and Friends, resultando ganador el cuadro de Air Force después de un gran partido.

La liga dominical de basquetbol de Aguascalientes es una de las ligas deportivas más grandes de la ciudad, contando con muchos equipos en diferentes categorías y ramas. La segunda temporada del 2021 está a pocas semanas de culminar, ya que, en la mayoría de las categorías, se están llevando a cabo los playoffs.

En el caso de la liga 1ra Ascenso varonil, este domingo se disputó la gran final entre los dos mejores equipos del torneo regular. Quienes ocuparon el liderato en el torneo regular fueron los de Chupes and Friends, con una marca de 9-3, igualando con Air Force, los cuales quedaron en segundo lugar por rivalidad directa.

En los cuartos de final, los de Chupes derrotaron a Black Mamba y los de Air Force hicieron lo propio ante Dragones Grises, mientras que, en las semifinales, los dos mejores equipos clasificaron a la final luego de vencer a Old Wild y Hawks, respectivamente.

La gran final se disputó ayer en la cancha de Norberto Mena a partir de las 10:30 de la mañana. Desde los primeros minutos, se dejó en claro que el encuentro iba a estar bastante cerrado y con final cardiaco, debido a que al término del primer cuarto los de Air Force tomaron una mínima ventaja de un punto y, al finalizar el segundo periodo, sólo subieron a 2 unidades.

Para el tercer cuarto, los de Air Force mejoraron su ventaja hasta por 8 puntos y, a pesar de que los rivales respondieron en los últimos minutos, al final el conjunto negro y rojo no soltó el título y se llevó una victoria de 69-56, sellando su campeonato y su ascenso a la categoría Premier.

La figura del partido fue Ángel Ortiz, después de haber ayudado a su equipo anotando 18 puntos. Al finalizar el encuentro, se entregaron los premios de campeón y subcampeón a cargo de Gabriel Esquivel, presidente de la liga dominical de basquetbol de Aguascalientes.