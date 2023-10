“AHSOKA” – DISNEY+

Después del anegamiento que la compañía Disney le ha procurado a su marca “Star Wars” con un sinfín de productos ubicados en una galaxia muy, muy lejana donde, al igual que un Stormtrooper, muchos de ellos no dan en el blanco, da gusto saber que aún quedan historias que valen la pena relatarse por su aporte a la mitología y por una ralea distintiva que se trabaja con entusiasmo e inteligencia. Gracias en este caso al astuto creador y guionista Dave Filoni, quien logra comprender cuáles son los mecanismos que activan una trama situada en el universo de “La Guerra de las Galaxias” con coherentes líneas narrativas en el ADN de la saga implantadas por su creador George Lucas. De ahí que “Ahsoka” es el proyecto más acertado en los últimos años para la plataforma de Disney+ al respecto, dándole a los fanáticos y espectadores casuales una miniserie detallada con ese aire de matinée de antaño, además de cumplir como secuela directa de “El Regreso del Jedi” y de la serie animada “Star Wars: Rebels”, desprendiéndose de ambos personajes clave y elementos de constitución dramática.

Todo comienza después de que el temible Imperio galáctico fuera vencido tras la batalla de Endor y la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte con Baylan Skoll (el finado Ray Stevenson), un otrora Jedi que se pasó al Lado Oscuro en plan mercenario, y su aprendiz Shin Hati (Ivanna Sakhno) asaltando un navío espacial de la República para rescatar a Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), prisionera que les será útil para localizar al temido -y desaparecido- Gran Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen), villano esencial en la mencionada serie de “Rebels” y un tirano carismático que rivaliza en oscuridad y truculencia con el mismo Darth Vader. Al saber esto, la Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), quien capturó originalmente a Morgan, se da a la tarea de frustrar dicho plan en compañía del sabiondo y maduro androide Huyan (voz de David Tennant), junto a la ex aprendiz de Ahsoka, Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), y la infatigable General Hera Syndulla (Elizabeth Winstead). Son los choques entre Tano y Wren los que detonarán el conflicto cuando Sabine, haciéndose del mapa que muestra el paradero de Thrawn, emprende una gesta en solitario por una causa que le importa más: localizar a su también desaparecido amigo Ezra Bridger (Eman Esfandi) quien heroicamente se sacrificó para detener al Almirante al final de la serie “Rebels” mediante unos seres llamados purrgil que pueblan el espacio, capaces de ir a hipervelocidad. El necio acto de Wren produce que los antagonistas se hagan del mapa y todo se transforma en una carrera contra reloj para ver quién de ellos localiza a Thrawn primero antes de que la catástrofe retorne a la galaxia.

Filoni logra conjurar con esta miniserie una aventura vertiginosa, trepidante, y con pautas de exploración psicológica y existencial, esculpiendo personajes capaces en su forma y concepción, con motivaciones intrigantes o básicas y trazos atractivos, resaltando la protagonista Ahsoka, quien aún tiene mucho que probar a sí misma y a la extinta orden de los Jedi, demostrando sus aptitudes como líder y mentora, a la vez que pugna con su pasado como padawan de Anakin Skywalker (Hayden Christensen) de forma literal, pues el futuro Sith prosigue con las lecciones de la Orden mediante secuencias que logran revelar aspectos fundamentales del espectro emocional y mental de Ahsoka. Cualquier proyecto que tenga a Christensen como aspecto esencial en el proceso narrativo y que este lo haga bien ya es un enorme mérito, considerando sus severas limitaciones histriónicas, pero si le añadimos una cadencia dinámica con secuencias que embelesan por su atinada construcción argumental y visual, o por lograr un ritmo cuidadoso que emociona y atrapa, entonces no es exagerado llamar a “Ahsoka” como un digno puente que eleva el canon de “La Guerra de las Galaxias” con interpretaciones convincentes y una restauración de las atmósferas y espectro sensorial de las cintas originales. La Fuerza es grande en esta miniserie.

“ENTERRANDO UNA AMBICIÓN” (“THE BURIAL”) – AMAZON PRIME VIDEO

El negocio familiar de agencias funerarias es el orgullo del modesto empresario Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones), pero comienza a surgir una crisis cuando las deudas para mantenerlas comienzan a acumularse y el espectro de la bancarrota va rondando. Para prevenirlo, O’Keefe acepta venderle una porción de su negocio a su competidor, Raymond Loewen (Bill Camp) a un precio competitivo y con la condición de que Loewen no promocione sus establecimientos en la región Sur de los E.U., donde transcurre la historia. Semanas pasan y, aún sin contratos firmados, el desesperado septuagenario acude a sus asesores legales, el veterano Mike Allred (Alan Ruck) y un joven afroamericano de nombre Hal Dockins (Mamoudou Athie), para que lo ayuden, siendo este último el que lo canaliza con un excéntrico, hablador, millonario pero muy eficiente abogado de la Florida llamado Willie Gary (Jamie Foxx) para fraguar un plan donde O’Keefe demandará a Loewen por 100 millones de dólares, mientras éste le asigna a la beligerante litigante Mame Downes (Jurnee Smollett) -apodada “La Pitón de los Tribunales” por su férrea conducta en ellos- para atender su caso.

El problema con las películas basadas en una historia real es que no sólo el desenlace está cantado, también pueden producirse ciertas condescendencias al lado ganador como ocurre en esta película, donde temas como xenofobia e injusticia social se trabajan, pero todo con demasiada ligereza. El conflicto que se supone nodal (O’Keefe vs. Loewen) suele pasar a segundo plano para tratar de desenmascarar a los adversarios como entidades tóxicas que dañan a la comunidad minoritaria con prácticas abusivas y estafas, diseminando azarosamente las escenas donde Gary y O’Keefe, cuyas personalidades son opuestas, hacen frente común para terminar siendo los mejores amigos sin mayor proceso orgánico más que los caprichos del guion co-creado por la directora Maggie Betts que dicta apareamientos emocionales sin sentido o razón, confortamientos poco uniformes ante el juez y hasta uno que otro deus ex machina para salvar situaciones por arte de magia. “Enterrando una Ambición” entierra además una trama ya vista en muchas películas que proceden de la típica fórmula “David contra Goliat”, que usualmente no falla en entretener, pero cuando se desarrolla con una agenda descarada contra las empresas abusivas sin fondo bien conformado y un reparto por demás capaz también desaprovechado, entonces es cuando el espectador debe objetar a la corte y darle una reprimenda a cintas como ésta que sólo buscan agradar baratamente.

