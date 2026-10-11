El uso de tanques de gas deteriorados representa un riesgo de accidentes en los hogares, particularmente entre las familias que optan por realizar recargas parciales debido a sus limitaciones económicas, advirtió Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, director general del Centro de Prevención de Quemaduras.

Explicó que esta práctica puede provocar que los usuarios continúen utilizando cilindros que presentan oxidación, golpes, deterioro o problemas en las válvulas, debido a que no cuentan con los recursos suficientes para sustituirlos. Señaló que muchas familias no adquieren un tanque lleno, sino que acuden a las estaciones de servicio para recargarlo con cantidades de 100, 200 o 300 pesos, dependiendo de sus posibilidades económicas.

El problema, indicó, es que, al realizar una recarga parcial, el usuario puede regresar a casa con el mismo cilindro deteriorado, manteniendo las condiciones de riesgo. Añadió que también se han identificado prácticas como voltear los cilindros para aprovechar el contenido restante, lo que puede generar riesgos adicionales debido a los residuos que permanecen en el interior del recipiente.

Ante este escenario, el Centro de Prevención de Quemaduras busca establecer una campaña de concientización en coordinación con una empresa que cuenta con una escuela especializada en gas y personal capacitado. El objetivo es difundir información entre la población para que pueda identificar las condiciones de seguridad de sus cilindros y determinar cuándo es necesario sustituirlos.

El director del Centro de Prevención de Quemaduras subrayó que el factor económico influye en esta situación, pues algunas familias enfrentan la disyuntiva de destinar recursos a la sustitución del tanque o utilizarlos para cubrir otras necesidades básicas. Por ello, consideró necesario fortalecer la información dirigida a los usuarios para que conozcan los riesgos asociados con los cilindros deteriorados y puedan identificar aquellos que requieren ser reemplazados.