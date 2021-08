César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una falla en los sistemas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impedido desde el pasado fin de semana agendar citas en todo el País para trámites de pasaportes.

La falla se registró desde el domingo y hasta ayer martes no había posibilidad de agendar una cita en ninguna delegación del País.

Al tratar de realizar una cita vía telefónica, la operadora recomienda intentar varias veces al día.

“Se pueden abrir las citas en cualquier momento”, dijo, sin dar más explicación.

La Cancillería confirmó una falla de carácter técnico en la infraestructura de cómputo a nivel central.

“Ocasionó lentitud en el Sistema de Emisión de Pasaportes, situación que derivó en un retraso en los servicios prestados por las Oficinas de Pasaportes en toda la República Mexicana, mismo que fue solucionado aproximadamente a las 11:00 horas del día 23 de agosto”, indicó la dependencia en una tarjeta informativa.

Presuntamente la falla fue atendida por la Dirección General de Tecnologías e Información e Innovación de la Secretaría, que se encuentra acéfala en la SRE.

Sin embargo, hasta ayer martes ninguna oficina tenía citas disponibles.

Aunque no es posible agendar nuevos trámites, los ya programados se siguen desahogando en las diferentes oficinas de la Cancillería.

Carlos Candelaria López, director general de Delegaciones, visitó el lunes al personal de la oficina de pasaportes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Además, dio a conocer que en los próximos días la dependencia se alista a abrir una nueva oficina en Puebla, mientras que en las existentes no se pueden agendar citas.

De acuerdo con la página de la SRE, en la Ciudad de México y zona metropolitana hay 15 oficinas para pasaportes, más 34 foráneas.