Claudia Guerrero y Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador colocó la distribución de medicamentos en manos de militares.

La noche del lunes, al concluir una reunión del Gabinete de salud, en Palacio Nacional, el Mandatario anunció que el General Jens Pedro Lohmann Iturburu será el nuevo titular de Birmex, la empresa distribuidora de fármacos del Estado.

De acuerdo con funcionarios federales, el militar estará a cargo de elaborar e instrumentar la estrategia de distribución de medicamentos, en coordinación con el sector salud y la participación de las Fuerzas Armadas, para labores de logística.

La intención es que los fármacos lleguen a tiempo a los almacenes de los estados y garantizar que estén disponibles en farmacias de las clínicas y centros de salud.

El 23 de noviembre, durante la 112 Asamblea General del IMSS, López Obrador adelantó su intención de asignar la distribución de las medicinas a las Fuerzas Armadas, para poner fin a la crisis de desabasto.

Dos días después, advirtió que, de no resolverse el problema, dejaría de llamarse Andrés Manuel.

En lo que va de este Gobierno, que hoy cumple tres años, las Fuerzas Armadas han asumido tareas como la construcción de los aeropuertos en Santa Lucía, Palenque, Tulum y Chetumal; un tramo del Tren Maya, canales de riego y 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.

Además de sus tareas en materia de seguridad nacional y vigilancia de instalaciones estratégicas, destinan más de mil elementos para controlar 38 aduanas y más de 28 mil operativos para frenar el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Colectan sargazo, realizan dragado de ríos, vigilan la construcción del corredor industrial del Istmo de Tehuantepec, reparten libros de texto y distribuyen las vacunas contra Covid-19.

Reparten ropa y juguetes decomisados por el SAT, combaten el robo de combustible, entregan enseres domésticos en zonas afectadas por desastres naturales y protagonizan escenificaciones teatrales en la plancha del Zócalo.

Lohmann Iturburu, quien comúnmente no asiste a las reuniones de trabajo sobre pandemia, estuvo presente durante el anuncio del lunes pasado, al igual que Pedro Zenteno Santaella, quien dejará Birmex para convertirse en el nuevo director del ISSSTE.

El ahora ex titular del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, será designado como nuevo director de Nacional Financiera (Nafin/Bancomext).