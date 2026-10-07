Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Aunque AMLO se ha pronunciado contra el nepotismo y postular a «malandrines» como candidatos, primero su hijo «Andy» y ahora su hermano Pío, buscan ser diputados y obtener inmunidad.

En el 2020, Pío fue exhibido recibiendo dinero en sobres amarillos para campañas de Morena y en el 2025 el nuevo INE impulsado por la 4T declaró «infundada» la denuncia porque supuestamente no se acreditó el origen, monto y destino partidista del efectivo.

Pío López Obrador se registró ayer para competir por una candidatura de legislador federal por el distrito 9 de Chiapas.

El otro hermano de AMLO, José Ramiro «Pepín» López Obrador, se desempeña actualmente como secretario de Gobierno de Tabasco.

«Si hay un candidato muy guapo o dicharachero, famoso, con el que podemos ganar, pero existen pruebas de que es un malandrín, pues mejor no, qué necesidad», sostiene AMLO en su nuevo libro «Pueblo».