Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A 11 años de que Mexicana de Aviación dejó de volar, el Gobierno federal pretende relanzar una nueva línea aérea de pasajeros con los trabajadores de la extinta aerolínea.

Dentro de dos semanas, el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) lanzará una convocatoria para los trabajadores de Mexicana que deseen laborar en la nueva empresa que operará el Gobierno en el aeropuerto de Santa Lucía, reveló una fuente cercana al proceso.

Según el proyecto, la aerolínea tendrá como base el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y se estima que podría tener una flota de hasta 60 aviones en 5 años.

El grupo de inversionistas interesado en el proyecto es encabezado por Salvador Álvarez, director general de Altán Redes, empresa que trabaja con el Gobierno en el proyecto de “Internet para Todos”, y actualmente en proceso de concurso mercantil. El presidente de Altán es Bernardo Sepúlveda Amor, ex Canciller en el sexenio de Miguel de la Madrid.

“La convocatoria la lanzará para los trabajadores de Mexicana que hayan estado activos al 28 de agosto de 2010. Son muchos y va a haber una convocatoria para quien no tenga trabajo, quien de alguna forma se maneje de forma independiente, si quiere anexarse, tendrá que hacer su postulación y de ahí será meritocrático para poder integrarse”, explicó la fuente, que pidió el anonimato.

La instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador es crear una aerolínea comercial que beneficie a los trabajadores de Mexicana de Aviación, quienes legalmente son considerados como tales, porque no han sido liquidados. La convocatoria sólo está dirigida a ellos.

La aerolínea sería operada por una cooperativa en la que participen los empleados y los inversionistas.

Actualmente, hay un grupo de alrededor de 60 empleados de Mexicana que han participado en las reuniones con representantes del Inaes y de la Secretaría de Gobernación (Segob) para conformar la cooperativa, por lo que ellos estarán considerados para laborar en la nueva aerolínea comercial.

Para el arranque de operaciones se estima que la empresa tendrá mil 200 colaboradores.

Según los planes, los inversionistas deberán aportar el 60 por ciento de los 155 millones de dólares estimados para el arranque de operaciones.

El monto restante se obtendría de un préstamo otorgado por el Gobierno federal, mediante la banca de desarrollo, a los trabajadores que conformen la cooperativa, explicó otra fuente cercana a las negociaciones.