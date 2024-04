Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Se llevan rudo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego intercambiaron ayer agrios ataques.

El concesionario de TV Azteca llamó «mentiroso» al Presidente de la República luego de que en la conferencia matutina fuera exhibido que la Afore Azteca apenas entrega al IMSS el 1 por ciento de los recursos de pensiones que tendría que devolver.

El director del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló directamente a Afore Azteca por haber entregado al organismo sólo 19.7 millones de pesos de los mil 847 millones que debe aportar de cuentas no reclamadas por usuarios.

Y AMLO aprovechó la evidencia para acusar a Grupo Salinas de aprovechar los espacios informativos de su televisora para descalificar la reforma con la que se busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se alimentará, parcialmente, con los recursos de las cuentas no reclamadas. Lo acusó de manipular y decir mentiras en la televisión.

«Lo mencionado hoy por mi amigo el Presidente, es una mentira», replicó minutos después Salinas en un mensaje en su cuenta de X.

Aseguró que Afore Azteca ha transferido «la totalidad de los recursos solicitados por el IMSS conforme las normas vigente» que corresponden a cuentas de trabajadores que el propio IMSS identifica con derechos prescritos.

Alegó que las cifras señaladas como faltantes «nunca han sido solicitadas conforme a las normas y procedimientos acordados entre el IMSS y todas las afores».

Y agregó: «el Presidente está muy enojado y en lugar de serenarse y trabajar (aunque sea estos últimos 4 meses), sigue diciendo cosas que no son ciertas para defender lo indefendible, recuerde Presidente que no es nada personal y que el que se enoja pierde, sobre todo si nos ponemos a decir mentiras».

Para el Gobierno federal, una decena de Afores han incumplido con devolver al IMSS más de 41 mil millones de pesos de cuentas de pensiones que no han sido reclamadas por los trabajadores.

Aunque ambos dicen ser amigos y Salinas es miembro del Consejo empresarial asesor de la Presidencia de la República ayer escalaron sus diferencias.