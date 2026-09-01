Francisco Ortiz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Autoridades electorales ordenaron al partido de nueva creación Somos retirar de su emblema el mapa de la República mexicana.

En sesión ordinaria y con ocho votos en contra y 3 a favor, el Consejo General del INE rechazó la propuesta de nuevo emblema del partido y lo emplazó a presentar una nueva propuesta en un plazo de 48 horas.

Durante la sesión, el representante Emilio Álvarez Icaza acusó que esta decisión constituye «un acto arbitrario y de atropello».

«Acataremos la resolución, pero no dejaremos de señalarlo: la ley no puede interpretarse a conveniencia ni utilizarse para limitar derechos políticos. Nos seguirán diciendo Somos México, con o sin permiso», manifestó el partido.

El proyecto original, circulado por la presidenta Guadalupe Taddei, avalaba el nuevo nombre y emblema del partido, sin embargo durante la sesión se planteó ordenar quitar la silueta del País del logotipo.

Durante la sesión se argumentó que el nuevo emblema de Somos mantenía una vinculación directa con el País, de modo que no atendía la sentencia original de modificar nombre, colores y emblema.

Así, el INE otorgó un plazo de 48 horas a la agrupación para modificar su logotipo; representantes de Somos aseguraron que en las próxima horas atenderían los ajustes.

«En estos momentos, proponen quitar a Somos México la silueta del mapa del país. Lo está proponiendo Arturo Chávez, consejero del INE, muy cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

«El proyecto elaborado por la presidenta del INE nos daba la razón, ahora hasta eso cambian. Qué vergüenza, qué atraco», destacó el dirigente de la agrupación, Guadalupe Acosta.

Después de la sesión, representantes del partido presentaron la modificación requerida y aseguraron que continuarán la defensa de sus derechos políticos por las vías institucionales.

«Los demócratas cumplimos aunque no estemos de acuerdo; para nosotros la ley sí es la ley. Antes de que termine el día tendrán nuestra respuesta», ofreció Álvarez Icaza durante la sesión y minutos después presentó formalmente el emblema alternativo.