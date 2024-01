Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Año nuevo, tarea nueva.

Ahora los militares será responsables del mantenimiento de las carreteras federales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una nueva responsabilidad antes de que finalice su sexenio.

«Las carreteras, es un compromiso que nosotros antes de terminar vamos a darle mantenimiento a las carreteras federales, nada más terminamos el Tren Maya y como se usaron mucho las carreteras para el traslado de piedras, de balasto y quedaron algunas en mal estado, las vamos a mejorar antes de irnos, este año.

«Ya es una instrucción, transmitir al Secretario de la Defensa para que los ingenieros militares, terminando toda la obra del Tren Maya, emprendan acciones para mantenimiento de las carreteras y las dejen en buen estado y los gobiernos estatales van a hacer lo propio con las carreteras de los estados», aseguró.

Cuestionado sobre la falta de infraestructura vial en su estado natal, dijo que no quiere dejar obras inconclusas y Tabasco seguirá en desarrollo, pese algunos pendientes que ya no le tocará resolver.

«Van a quedar proyectos pendientes como el ramal de estación Chontalpa a Dos bocas para el Tren, que va a ayudar mucho, es un proyecto que lleva tiempo, sin embargo ya no nos alcanza a nosotros.

«Y no queremos dejar obras inconclusas, pero yo considero que Tabasco va a seguir teniendo desarrollo, crecimiento económico, bienestar para su gente, como lo merecen todos nuestros paisanos y el sureste en general y todo México», agregó.

Destacó el papel del sector militar y reiteró que en anteriores gobiernos no se contemplaba a la Sedena para el desarrollo nacional, pese a que es una de sus cinco misiones.

Aseguró que el General Secretario Luis Cresencio Sandoval, titular de la dependencia, es un ejemplo de funcionario que no solo le importa el cargo, sino está comprometido con el encargo.