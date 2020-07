Un grupo de apenas 14 personas de diferente ocupaciones y profesiones entre las cuales destacan también ex políticos, constituyeron un grupo autoproclamado defensor de la 4T, quienes se encargaran -de acuerdo a lo que manifestaron públicamente- de difundir cualquier logro de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa encabezada por el ex diputado priista Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, quien fungirá como integrante de la Comisión Coordinadora del Comité Aguascalentense en Defensa de la Cuarta Transformación (CAD4T), indicó que la intención es el aclarar de manera puntual información parcial, descontextualizada, tergiversada y mentirosa que surja en contra del Gobierno Federal en turno. Lo anterior, precisó, motivados por el nulo apoyo partidista que le acompaña a López Obrador e insuficiente del ciudadano. Sin embargo, aclaró que al igual que se enfocarán en defender y reconocer los avances del presente sexenio, de ser necesario denunciarán planes que queden cortos y hasta irregularidades en programas sociales que se pudieran presentar. Los defensores de la 4T, aseguraron que no tienen intención de buscar lugar en el gobierno en turno y que únicamente se trata de unir esfuerzos para darle su lugar a lo que se vaya concretando. Finalmente, Álvarez Cardona dijo que la presente administración ha dado resultados positivos en el combate a la corrupción, seguridad y hasta en las políticas públicas en materia de salud durante la presente pandemia de COVID-19.

“Nace el Comité no como un órgano partidista, definitivamente no estamos en proceso para eso, exhortamos a todos los municipios del interior a que se integren como parte de este Comité y se sumen a la causa”, resaltó.