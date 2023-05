Yarek Gayosso y Pablo Tiburcio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el retiro de las becas deportivas por la Conade, dirigida por Ana Guevara, las clavadistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez buscarán recursos propios para costear el ciclo olímpico a París 2024.

Como último recurso han pensado subastar la medalla olímpica de bronce que lograron en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la plataforma 10 metros sincronizados, pero antes buscarán agotar instancias con la ayuda de la iniciativa privada y como conferencistas.

«Estamos buscando a la iniciativa privada, dar conferencias para compartir nuestras experiencias, que la gente vaya a vernos entrenar, nos pasó subastar la medalla, esperemos no llegar a esa situación, estamos buscando la mejor manera de llegar a París», explicó Agúndez.

Señaló que la falta de becas deportivas ha afectado su salud mental en sus entrenamientos, aunque buscarán que las medallas olímpicas en clavados no estén en riesgo para la próxima cita olímpica.

«Podría pasar (que México se quede sin medallas), pero no lo vamos a permitir. Ha afectado, hubo días que nuestra mente estaba dispersa, estábamos entrenando y estábamos pensando en otra cosa», insistió.

Las clavadistas consiguieron su pase al Mundial de Fukuoka a realizarse en julio y donde buscarán la plaza olímpica para el País a los Juegos Olímpicos París 2024.

World Aquatics (antes FINA) cubrirá boletos de avión, alimentación y hospedaje para 10 clavadistas.

Ana Guevara dijo que no emitirá ninguna opinión respecto a la falta de apoyos.