Benito López Agencia Reforma

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, anunció ayer la construcción del tren Monterrey-Nuevo Laredo, tras prometer que dará continuidad a los proyectos ferroviarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque no lo detalló, se refirió al plan presidencial que consiste en crear la ruta ferroviaria México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo.

«Hablamos de siete proyectos estratégicos que el Presidente los nombró hace poco. Yo dije, yo me apunto, en el próximo gobierno vamos a seguir con esos trenes», indicó al encabezar un evento ante cientos de simpatizantes en la cancha conocida como «El Patinadero», en la zona céntrica la capital de Tamaulipas.

«Uno de ellos, por ejemplo: México-San Luis Potosí; Monterrey-Nuevo Laredo, entre otros», indicó.

Como en toda su precampaña, Sheinbaum criticó que el INE limite a los precandidatos a la Presidencia para que no hagan promesas de programas, obras y proyectos, por lo que evitó dar detalles sobre el tren Monterrey-Nuevo Laredo.

La nueva ruta ferroviaria que prometió, conectaría a una de las ciudades más industrializadas del país, con otra que cuenta con los principales cruces internaciones con Estados Unidos para el comercio.

El anuncio lo hizo después de ofrecer dar continuidad al gobierno obradorista en su proyecto de gobierno.

«Qué más vamos a hacer, vamos a continuar con el proyecto del Presidente, vamos a seguir construyendo trenes de pasajeros en el país. Eso no se para ahí», afirmó.

Desde la tarima, en un discurso de poco más de media hora, defendió el Tren Maya.

«Los privatizaron y desaparecieron los trenes de pasajeros, pero no contaban con la astucia del pueblo de México y del Presidente López Obrador. Recuperó los trenes de pasajeros. Nada menos y nada más que con el Tren Maya».

«Son mil 500 kilómetros. Decían que no iba a poder, pero qué dice Tamaulipas, claro que se puede cuando hay voluntad, cuando no hay corrupción. Claro que se puede», agregó.

Respecto de Tamaulipas, dijo que ha estado de acuerdo con el Gobernador Américo Villarreal, a quien le quedarán cuatro años de gestión cuando la morenista, de ganar la elección, llegue a la Presidencia.

«Y ya me puse de acuerdo con el Gobernador Américo Villarreal, porque miren, a él le van a quedar cuatro años de gobierno, y como voy a ser Presidenta, entonces vamos a apoyar a Tamaulipas.

«Fíjense, hemos hablado de proyectos de agua para Tamaulipas, hemos hablado de modernización de puertos, de centros logísticos, hemos hablado de movilidad y, por supuesto, de generación de empleos dignos para Tamaulipas, que nos permita el desarrollo a partir del desarrollo de infraestructura. Lo que no vamos a permitir es que haya marcha atrás», dijo.