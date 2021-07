Los choferes de prácticamente todas las líneas del transporte público urbano en Aguascalientes padecen la problemática de los baches y hoyancos formados tras las recientes lluvias en las diferentes calles y avenidas de la ciudad, lo que afecta las frecuencias de las unidades, destacó el secretario general del Sindicato de Transportistas, Roberto Mora Márquez.

Comentó que actualmente opera un 80% de las unidades en la ciudad de Aguascalientes, sin embargo, los operadores tienen problemas para poder cumplir con los tiempos que les piden tanto los dueños de las empresas como la autoridad de la Coordinación de Movilidad, debido a la terrible situación en que se encuentran las distintas calles y avenidas con tantos baches y hoyancos que tienen desechos los pavimentos. “Tenemos que cuidar nuestra unidad que es la que nos da de comer, entonces fallamos en las frecuencias, pero por la situación que prevalece ahorita por las lluvias, en cuanto al estado de las avenidas y las calles, no podemos dar un servicio al 100% porque trae muchas consecuencias el manejar sin cuidado”.

Resaltó que esta situación no es privativa de los camiones chinos Yutong de la empresa “YoVoy”, sino que prácticamente la totalidad de las líneas han sido afectadas por esta situación, lo que hace que las descomposturas estén a la orden del día con el quebrado de muelles, de tornillos de centro, entre otras piezas. “Es todo el transporte público en general, ya cuando acuerdas, ya te embarcaste en un bache con golpes muy fuertes y creo que no se vale, porque las cuadrillas de trabajadores del Municipio deben estar a la expectativa para este tipo de situaciones y darles arreglo para que la vialidad sea más continúa y más fluida”.

Por lo anterior, Mora Márquez hizo un atento llamado a la Presidencia Municipal de Aguascalientes para que les ayuden en eso y las áreas correspondientes de la Secretaría de Obras Públicas Municipales se pongan a trabajar en subsanar lo antes posible esta problemática, a fin de que haya fluidez y continuidad en todas las calles y avenidas para evitar accidentes y más descomposturas en los camiones.