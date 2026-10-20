Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo percance se registró en una instalación de Pemex.

Ahora se incendió la plataforma no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.

En lo que va del año al menos se han registrado ocho incendios y explosiones en instalaciones de Pemex.

«A las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia», informó la empresa.

La plataforma forma parte del Complejo Abkatún-Pol-Chuc que funciona como un centro estratégico de recolección, separación y distribución de hidrocarburos.

En febrero pasado en esa zona fue donde se registró una gran fuga de petróleo que alcanzó una extensión de más de 40 kilómetros cuadrados. El derrame fue un detonante para que Víctor Rodríguez dejara la dirección de Pemex.

En el primer cuatrimestre de este año la petrolera destinó 69.7 mil millones de pesos para inversión física y mantenimiento, la inversión más baja desde 2008.

El experto Gonzalo Monroy, alertó que la reducción del presupuesto impacta directamente en el mantenimiento de la empresa, lo cuál ha derivado a su vez en un incremento de los accidentes.