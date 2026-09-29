Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A partir de mañana 30 de septiembre Aeroméxico suspenderá temporalmente todos sus vuelos al Aeropuerto Internacional de Tulum.

Avianca y Copa Airlines también dejaron de operar en esa terminal aérea.

«Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas», informó en un breve posicionamiento.

La aerolínea contaba con siete frecuencias semanales desde el AICM al aeropuerto de Tulum, y cuatro desde el AIFA.

Algunas dificultades reportadas por los pasajeros que utilizan el aeropuerto de Tulum son la falta de oferta de traslados terrestres, costos excesivos, y recientemente la llegada masiva de sargazo.

El aeropuerto de Tulum comenzó a operar en diciembre del 2023.

La terminal registra una caída severa en su tráfico. En enero de 2026 registró más de 107 mil pasajeros, pero para agosto la cifra cayó a 53 mil. A nivel internacional, el aeropuerto perdió más del 30 por ciento de sus rutas.