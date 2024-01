Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que tres magistrados del Tribunal Electoral federal presumieron como una salida para que los consejeros del INE llegaran a acuerdos, terminó por ahondar sus diferencias.

Esto quedó claro el jueves pasado cuando un grupo de seis consejeros echaron en cara a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, su actitud «unipersonal» y «unilateral» para tomar decisiones sobre la definición de la estructura de primer nivel.

Una sentencia del Tribunal Electoral dio fuerza a la sonorense para colocar a allegados en direcciones clave del Instituto sin necesidad de tener el consenso de la mayoría de los consejeros.

Así, en lugar de optar por presentar nuevas propuestas de titulares de área que alcancen ocho votos, la presidenta decidió nombrar a más encargados, entre ellos a sus asesores.

«Desde que llegaron los nuevos consejeros, este Consejo General ha estado dividido y todos lo sabemos que hay dos bloques», recriminó el priista Hiram Hernández en la sesión del Consejo.

Su homólogo morenista Sergio Gutiérrez Luna remató: «Todos vemos aquí lo que sucede, tampoco hay que negarse a lo irreal».

Aunque la tensión se respira en el organismo electoral, todos los consejeros prometen que su desacuerdo no afectará la organización de la elección más grande de la historia.

Cada grupo defiende su posición, y sus versiones sobre quién no quiere llegar a acuerdos se contraponen.

Por ejemplo, el grupo de seis consejeros contrarios a Taddei aseguran que tanto Miguel Ángel Patiño y María Elena Cornejo, propuestos por la propia presidenta a finales de 2023 para asumir la Secretaría Ejecutiva, tenían garantizados los ocho votos para convertirse en los titulares de esa área, pero la propia presidenta detuvo el acuerdo al no votar por ellos.

También aseguran que fuera de estos perfiles, la sonorense no ha presentado nuevas propuestas para la Secretaría Ejecutiva ni para las 10 direcciones que están con encargados de despacho, por lo que Taddei no ha motivado los acuerdos.

Para estos consejeros no se trata de estar en contra de la presidenta, ya que han alegado que únicamente buscan defender su facultad constitucional de elegir, por 8 votos de 11, la estructura del INE, por lo que acusan cerrazón, desdén y autoritarismo de Taddei.

«Hay pocas decisiones que este Consejo General toma por mayoría calificada, que son nombramientos de OPLES, remoción y justamente a las personas titulares de las áreas. Y a mi juicio tiene que ver con un tema de certeza y de seguridad de las personas que ejercen el cargo, de que esas personas estén avaladas por la mayoría del colegiado», dijo Carla Humphrey.

Su compañera Claudia Zavala le hizo segunda: «¿Qué modelo queremos en el INE, la colegialidad o las decisiones unipersonales? Constitucionalmente están colegiadas. Y ahora, jurisdiccionalmente, están permitidas las unipersonales».

La semana pasada, uno de los nuevos encargados no supo responder las inquietudes de los consejeros, por lo que la consejera Dania Ravel advirtió que en pleno proceso electoral eso era un problema.

Sin embargo, Taddei y los consejeros que la respaldan acusan al otro grupo de mentir y no tener voluntad para llegar a acuerdos.

«No existen dos modelos, no nos equivoquemos, el modelo de la unilateralidad y el modelo de lo colegiado. Solo hay uno en la ley, el que nos obliga a 11 consejeros a buscar los consensos y los acuerdos, no a una; una está obligada a presentar propuestas y así se ha hecho, pero los 11 estamos obligados a poner la voluntad», asestó Taddei.

Ante este panorama, el grupo de seis asume que los nombramientos de titulares se verán hasta después de la elección, pero no descartan que habrá más diferencias en otros temas.