La Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) estima una derrama económica cercana a los 900 millones de pesos por concepto de aguinaldos, fondos de ahorro y bonos adicionales entre los trabajadores de las aproximadamente 300 empresas que representa, informó su secretario general, Alfredo González González.

El dirigente sindical señaló que desde la semana pasada comenzó la entrega de estas prestaciones y confió en que los empresarios cumplan en tiempo y forma con los compromisos establecidos en los contratos colectivos de trabajo, cuyo plazo de pago, en el caso de las organizaciones que representa la Federación, vence el 15 de diciembre.

Explicó que las empresas afiliadas a la FTA pertenecen a distintos sectores, entre ellos el comercio, los servicios, la manufactura, la confección y las industrias maquiladora y de autopartes. Destacó que en algunas de ellas los trabajadores reciben aguinaldos superiores al mínimo establecido por la legislación laboral, con prestaciones que alcanzan hasta 35 días de salario.

La derrama estimada por concepto de aguinaldos asciende a 660 millones de pesos, mientras que por fondos de ahorro se prevé una cantidad adicional de 240 millones. A estos recursos se suman bonos y otros incentivos económicos. En cuanto al fondo de ahorro, indicó que actualmente alrededor del 50% de las empresas representadas por la FTA ofrece esta prestación, cuando hace cinco años la proporción era de apenas el 30%.

Por otra parte, estimó que la derrama económica por concepto de aguinaldos en todo el estado podría alcanzar los 2 mil 670 millones de pesos, cantidad que contempla los recursos que recibirán los trabajadores de los distintos sectores productivos. Ante este ingreso extraordinario, hizo un llamado a los trabajadores a administrarlo con responsabilidad.