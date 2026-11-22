El pago del aguinaldo para los trabajadores de la educación en Aguascalientes está garantizado y se realizará durante la primera quincena de diciembre, junto con el pago de la quincena correspondiente, informó Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La dirigente sindical aseguró que esta prestación está garantizada para todos los trabajadores del magisterio, independientemente del nivel educativo al que pertenezcan, como resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado.

Asimismo, señaló que actualmente no existen adeudos por concepto de salarios o prestaciones al personal educativo, situación que atribuyó al trabajo coordinado entre la representación sindical y el Gobierno estatal.

Como antecedente, durante el ejercicio anterior el aguinaldo se cubrió bajo un esquema de 90 días, dividido en dos exhibiciones de 45 días cada una: la primera en diciembre de 2025 y la segunda en enero de 2026.

Para este año, el pago está previsto durante los primeros 15 días de diciembre, periodo en el que también se cubrirá la quincena correspondiente.