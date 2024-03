La propuesta de extender el aguinaldo a 30 días plantea retos económicos y fiscales notables. Aunque su objetivo es elevar las condiciones laborales, su puesta en marcha demanda un análisis meticuloso y una cooperación estrecha entre los ámbitos público y privado para disminuir posibles repercusiones negativas en la economía y el empleo, indicó la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas.

De acuerdo con información suministrada por la especialista:

· Cerca del 44% de los trabajadores en México gozan de al menos una de las tres prestaciones legales: aguinaldo, vacaciones pagadas y participación en las utilidades.

· El 21% recibe las tres prestaciones.

· Un 34% no cuenta con ninguna.

En el estado de Aguascalientes:

· El 20% de los trabajadores accede a todas las prestaciones.

· Un 23% no dispone de ninguna. Viramontes Ornelas señaló que aproximadamente 511,000 personas empleadas bajo modalidades remuneradas y subordinadas en el estado podrían beneficiarse con esta reforma, representando más del 60% del total.

No obstante, subrayó que no se debe subestimar el impacto financiero de esta modificación. Un estudio del Colegio de Economistas calcula que el costo adicional para empresas y el sector público podría alcanzar los 2.9 mil millones de pesos. Este incremento de costos representa retos considerables, en particular para las micro, pequeñas y medianas empresas, que enfrentarían obstáculos para cumplir con esta nueva exigencia sin adoptar medidas extremas como reducciones de personal o la informalidad laboral.

Asimismo, manifestó que el aumento del aguinaldo podría provocar efectos en la economía en su conjunto, incluyendo un potencial incremento en la inflación. Viramontes Ornelas enfatizó que, de no implementarse con precaución, este ajuste podría causar distorsiones y presiones extra sobre las finanzas públicas.

Aunque reconoce la relevancia de fortalecer las condiciones laborales y el bienestar de los empleados, resaltó la importancia de introducir estos cambios de forma gradual y cuidadosa. Sugeriría un incremento paulatino, empezando quizás con una extensión a 20 días antes de llegar a los 30 propuestos, lo que facilitaría una transición más armoniosa y evitaría consecuencias económicas adversas.