Hay algo que cualquier empresaria o empresario entiende muy bien.

Cuando un negocio se estanca o decrece y los costos aumentan, generar empleos se torna difícil.

Y si a eso se le suma pagar más impuestos, la situación termina siendo insostenible.

Eso es justamente lo que pasará en Aguascalientes de aprobarse el aumento del 2.5 al 3 por ciento al Impuesto Sobre Nóminas que propone el Gobierno de Teresa Jiménez.

Puede parecer medio punto.

Pero, en términos reales, significa un incremento del 20 por ciento en la tasa.

El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes ya rechazó este aumento, advirtiendo que la medida encarecería el empleo formal, afectaría a las pequeñas empresas y restaría competitividad al estado.

No le faltan motivos al sector empresarial para estar preocupado.

Veamos cómo le ha ido a la economía de Aguascalientes durante la presente administración.

El gobierno de Teresa Jiménez arrancó a finales de 2022 con un crecimiento económico de apenas 0.5 por ciento.

Después vino una recuperación en 2023, con tasas que llegaron hasta 7.9 por ciento.

Pero desde entonces la historia cambió.

En 2024 comenzaron las caídas durante tres trimestres consecutivos.

En 2025 hubo una recuperación, pero fue perdiendo fuerza hasta cerrar el año prácticamente estancada.

Y los datos de los últimos tres años muestran con mayor claridad el retroceso.

En ese periodo, la actividad económica de Aguascalientes cayó en promedio 1.56 por ciento, ubicando al estado en el lugar 26 de 32 entidades del país, uno de los que menos ha crecido en los últimos años.

Tampoco vamos bien en empleo.

En lo que va del año se han creado poco más de 2 mil 600 empleos formales, cuando la propia Secretaría de Desarrollo Económico del estado había fijado una meta de 10 mil.

Además, la informalidad aumentó.

En el segundo trimestre de este año alcanzó a 302 mil personas, 29 mil más que el año pasado.

Y por si esto no bastara, la deuda pública casi se ha triplicado durante esta administración y sigue creciendo.

Al cierre del primer año completo del gobierno de Teresa Jiménez, la deuda era de 2 mil 433 millones de pesos.

Para septiembre de 2026 ya alcanzaba los 6 mil 844 millones.

Estamos hablando de un incremento de 181 por ciento.

Y como si no fuera suficiente, hace unos días el Gobierno del Estado contrató un financiamiento de 650 millones de pesos más para cubrir necesidades temporales de liquidez.

Con este panorama, cuesta entender por qué el gobierno estatal pretende cobrarle más impuestos al sector productivo, sobre todo cuando esta administración no puede presumir austeridad en sus gastos.

En 2026, Teresa Jiménez recibe una remuneración neta de 134 mil 462 pesos mensuales.

Sí, gana más que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por eso, si Teresa Jiménez quiere pedir un esfuerzo adicional a empresarias, empresarios y emprendedores que arriesgan su capital, invierten, producen y generan empleos, primero tendría que demostrar que su gobierno hace ese mismo esfuerzo.

Y es ahí donde se visibiliza un anhelo del pueblo de Aguascalientes: un plan de austeridad, una profunda reingeniería y un adelgazamiento burocrático del Gobierno del Estado.

Revisar para qué sirve cada dependencia.

Evitar duplicidad de funciones.

Preguntarnos por qué existen dos o hasta tres áreas haciendo funciones idénticas.

Y, sobre todo, cuánto nos cuesta mantener toda esa estructura.

También poner bajo la lupa los salarios de la alta burocracia, las compensaciones y los privilegios.

No se trata de debilitar al gobierno, sino de que funcione mejor y cueste sólo lo necesario.

Quienes tienen una empresa entienden de lo que hablo porque hacen ese ejercicio todos los días.

Revisan gastos.

Eliminan duplicidades.

Reorganizan equipos.

Y buscan aprovechar mejor cada peso antes de trasladar sus costos a los clientes.

No resulta exagerado, sino justo, esperar lo mismo de este gobierno.

Antes de cobrarle más a quienes generan empleo, habría que empezar por ordenar y limpiar la casa.