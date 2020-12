Llaman el Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes a la población en general a vivir las fiestas de la Navidad y Año Nuevo a la distancia y evitar las reuniones familiares para no propiciar un mayor aumento de casos de COVID-19 a finales de año o durante enero y que se puedan colapsar los hospitales.

En videoconferencia de prensa, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Roberto Velasco Hirschberg, señaló que la pandemia en el estado está en el peor momento de todos los meses, lo cual es angustiante para el personal médico y de enfermería. “Produce una sensación de frustración, conmiseración, desesperación el ver tanto enfermo, saber de tantos más y saber del bloqueo, la saturación de los servicios hospitalarios”.

En su intervención, el ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz, destacó que la condición que estamos viviendo es extrema, por lo que los médicos y enfermeras solicitan a la población mantener el autocuidado para esta navidad porque puede haber un momento que no haya ventiladores ni suficientes camas para atender a tantos pacientes, además de que ya comienza a padecerse la escasez de materiales. “No tenemos suficientes recursos, nos están avisando de la escasez ya de insumos incluso en hospitales privados para sedar a los pacientes, es decir, podemos entrar en una crisis de no tener los medicamentos necesarios para poder mantener dormidos a los pacientes que están intubados incluso en los hospitales privados y esto ya está sucediendo en los hospitales públicos, entonces por favor sociedad, ayúdenos y cuídense”.

Apuntó que ahorita no es la época en la que la gente se pueda reunir ya que de lo contrario, la crisis de salud en el estado se va a presentar hacia el año nuevo o durante el mes de enero, donde los hospitales van a estar saturados “y aunque tengamos toda la intención, la medicina curativa nuevamente no va a dar suficiente cabida a la cantidad de enfermos que puede despertar esta pandemia y esto ya lo estamos viviendo en este momento”.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a la población de que si quiere expresar el afecto a los seres queridos en esta Navidad, lo mejor es que se haga a través de mensajes a la distancia, haciendo uso de las tecnologías con las que actualmente se cuentan. “Regalen eso a sus seres queridos, la expresión de amor más fuerte en este momento será no visites a tu familiar para limitar la propagación de la COVID-19”.