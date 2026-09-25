A cuatro años de la administración estatal encabezada por Tere Jiménez, Aguascalientes registró un incremento superior al 211% en inversión extranjera directa entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, posicionándose entre las diez entidades con mayor captación en este rubro e impulsando un crecimiento económico acumulado de más del 5%.

El dinamismo económico se refleja en la radicación de 86 nuevas inversiones y expansiones de firmas provenientes de países como Japón, Estados Unidos, Alemania, China e India, así como de origen nacional. Estos proyectos representan un capital global de 66 mil 400 millones de pesos y la proyección de 30 mil 207 empleos directos en sectores clave como la industria automotriz, los semiconductores, las tecnologías digitales, la logística y la agroindustria.

Entre las compañías que concretaron planes de expansión destacan Nissan, Sensata, Bosch y Mercado Libre, además de la apertura de cadenas comerciales como Costco. Paralelamente, el desarrollo fabril derivó en la habilitación de parques industriales como San Marcos Valley y Santa Fe Tecnopark II, además de la implementación de la Ventanilla Digital de Inversiones, plataforma reconocida por la OCDE.

En materia de comercio exterior, la entidad se ubica en el tercer lugar nacional en exportaciones, al superar los 47 mil millones de dólares. Para potenciar el sector local, se implementaron esquemas como “Impulso Exportador” y se otorgaron más de 23 mil apoyos crediticios, a los que se añaden 645 subsidios a fondo perdido mediante fondos como el Sifia.

El reporte destaca la disminución de la tasa de desocupación y un ajuste en las percepciones salariales, con un crecimiento salarial anual del 10.5% en Aguascalientes, cifra que contrasta con el promedio nacional, reportado en 3.3%.