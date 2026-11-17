En los últimos cuatro años se han construido 32 nuevos planteles educativos, de los cuales 20 corresponden a educación básica, 10 a educación media superior y dos a instituciones de educación superior, como parte de la estrategia para ampliar la infraestructura educativa y acercar los servicios escolares a las zonas habitacionales, informó el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

Explicó que la construcción de estos espacios responde al crecimiento de la población y a la necesidad de garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con una escuela cercana a sus hogares, particularmente en los nuevos fraccionamientos y colonias.

El funcionario señaló que actualmente la entidad tiene cubierta al 100 por ciento la demanda de educación básica, por lo que la planeación de nuevos planteles busca mantener esa capacidad de atención conforme aumenta el número de habitantes.

Asimismo, indicó que la ampliación de la infraestructura educativa contempla no sólo la construcción de espacios físicos, sino también la disponibilidad de personal docente para atender a los estudiantes de los distintos niveles educativos.

Ante las proyecciones demográficas que apuntan a que Aguascalientes podría alcanzar los dos millones de habitantes en los próximos años, el IEA mantiene la planeación de nuevos espacios educativos, tanto en la capital como en los demás municipios, con el propósito de responder a las futuras necesidades de cobertura escolar.