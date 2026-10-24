Cada 22 de octubre, cuando se celebra el aniversario de Aguascalientes, se suele mirar hacia atrás para recordar sus orígenes. La historia oficial nos dice que la ciudad se fundó en 1575 como una villa que debía ofrecer protección a quienes transitaban por el Camino de la Plata. Sin embargo, detrás de aquella fundación hay un contexto más amplio, relacionado con la expansión de la monarquía española, los conflictos con los pueblos indígenas y la construcción de un nuevo orden político en el occidente de la Nueva España.

Para entender ese contexto, vale la pena acercarse al libro del doctor Víctor Manuel González Esparza, Las reformas ovandinas en Nueva Galicia: la Audiencia de Guadalajara y la creación de un nuevo orden político, 1568-1605. La obra puede consultarse gratuitamente en el catálogo editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Este trabajo ayuda a comprender que la historia de nuestra ciudad no comenzó de manera aislada. Aguascalientes formaba parte de un territorio donde la Corona española buscaba consolidar su autoridad, organizar la administración y asegurar las rutas comerciales que conectaban los centros mineros con otras regiones.

Aunque todavía no termino de leerlo y continúo revisando algunos de sus capítulos, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es la invitación a dejar de pensar la historia como una simple sucesión de fechas y personajes. La fundación de una ciudad no consiste únicamente en levantar edificios o establecer una plaza.También implicó disputas por el territorio, decisiones políticas y negociaciones entre grupos con intereses distintos.

En este sentido, González Esparza ofrece una reflexión que permite ampliar nuestra mirada sobre el origen de las ciudades novohispanas. Al referirse a las formas de organización política del Antiguo Régimen, escribe: “el carácter simbólico de esta constitución antigua estará presente en los gobiernos locales y provinciales, es decir, en las villas, ciudades, provincias y reinos” (p. 18).

Esta idea resulta sugerente para pensar en los orígenes de Aguascalientes. La fundación de una villa no representaba solamente el establecimiento de un asentamiento, sino también su incorporación a un orden político, jurídico y administrativo. De este modo, el nacimiento de nuestra ciudad puede entenderse como parte de un proceso histórico más amplio, en el que las instituciones locales adquirieron significado dentro de la organización territorial de la monarquía española.

En el caso de Aguascalientes, su establecimiento estuvo relacionado con la necesidad de proteger a quienes transitaban por la Ruta de la Plata. Pero aquel territorio no estaba vacío. Era una región habitada por pueblos indígenas que resistieron el avance español y cuya presencia resulta indispensable para comprender los conflictos de la época. La expansión colonial transformó el territorio y las relaciones entre sus habitantes, en un proceso que no estuvo exento de violencia y resistencia.

Por eso, conocer la historia de nuestra ciudad exige mirar más allá de sus calles antiguas y sus edificios emblemáticos. También supone preguntarnos cómo se establecieron las autoridades, quiénes se beneficiaron y se perjudicaron de las decisiones políticas y qué consecuencias tuvieron aquellos procesos para la población.

Celebrar a Aguascalientes también significa conocer su pasado sin idealizarlo. Una ciudad no se construye solamente con piedras y calles; también toma forma a partir de las decisiones de quienes la habitan y de los procesos históricos que la atraviesan. Su historia está hecha tanto de instituciones y proyectos de gobierno como de las experiencias de las personas que vivieron, trabajaron, resistieron y construyeron comunidad en este territorio.

Quizá esa sea otra manera de celebrar su aniversario: conocer la historia de Aguascalientes para comprender mejor la sociedad que somos y reflexionar sobre la que queremos construir.