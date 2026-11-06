Aguascalientes se mantuvo en el segundo lugar nacional por incidencia de quemaduras durante 2025, con mil 740 casos registrados, de los cuales la mayoría correspondió a menores de edad, informó Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, presidente del Patronato del Centro de Prevención de Quemaduras.

Indicó que, de acuerdo con los registros de la organización, hasta septiembre de 2026 se contabilizaron mil 500 casos en la entidad. Explicó que el seguimiento de estos incidentes se ha fortalecido mediante el C5, que permite registrar llamadas de emergencia, identificar a los pacientes y canalizarlos a los servicios médicos. Precisó que también se atiende a personas procedentes de otros estados, principalmente de Zacatecas, debido a que Aguascalientes funciona como centro regional de atención médica.

Entre las principales causas de quemaduras infantiles mencionó las escaldaduras por líquidos calientes, particularmente café, pozole y otros alimentos preparados en hogares y establecimientos comerciales. También señaló los accidentes automovilísticos, las fallas eléctricas y los problemas en instalaciones de gas por falta de mantenimiento.

Advirtió que la pirotecnia representa otro factor de riesgo, especialmente durante las fiestas patronales y las celebraciones de fin de año. Como referencia, señaló que en diciembre de 2025 se registraron 140 casos, equivalentes aproximadamente al 8% del total anual.

Ante este panorama, consideró necesario reforzar las campañas preventivas en escuelas y hogares, además de evitar que los menores permanezcan cerca de áreas donde se manipulan líquidos y alimentos a altas temperaturas.

Recordó que, desde 2014, el patronato ha capacitado a más de 36 mil niños y mantiene tres líneas de trabajo: prevenir las quemaduras, procurar atención médica adecuada cuando ocurren y garantizar que existan instalaciones hospitalarias equipadas para atender a los pacientes.