Aguascalientes obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional de Ciberseguridad AMCS 2026, en la categoría de Policías Cibernéticas y Unidades de Prevención del Ciberdelito, por un programa enfocado en la educación digital y la prevención de delitos cometidos a través de internet.

El reconocimiento correspondió al Programa de Prevención del Ciberdelito mediante Educación y Proximidad Digital, desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cuyo objetivo es proporcionar a la población herramientas para identificar amenazas en línea, proteger información personal y reducir riesgos asociados con el uso de dispositivos y plataformas digitales.

La estrategia contempla acciones de orientación dirigidas a las familias, con énfasis en la prevención de fraudes, el cuidado de los datos personales y la adopción de medidas de seguridad durante la navegación en internet.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que la distinción reconoce las actividades realizadas en materia de prevención digital y educación ciudadana. Asimismo, indicó que se dará continuidad a estas acciones para ampliar su alcance entre la población de Aguascalientes.

El programa busca fomentar hábitos de seguridad digital mediante la difusión de información preventiva y el acercamiento de herramientas que permitan a los usuarios reconocer posibles situaciones de riesgo al utilizar servicios tecnológicos.