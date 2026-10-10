Aguascalientes se viste de fiesta con el Festival Cultural de la Ciudad 2026

Esta semana comenzó el Festival Cultural de la Ciudad 2026, que ofrecerá más de 400 actividades artísticas y culturales hasta el 26 de octubre, en siete sedes principales y otros espacios de Aguascalientes, como parte de las celebraciones por el 451 aniversario de la fundación de la ciudad, informó el director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, Iván Alejandro Sánchez Nájera.

El escenario principal, instalado en la Exedra de la Plaza de la Patria, recibirá a Los Tigres del Norte el 15 de octubre, a las 20:00 horas. La cartelera también incluye a MexicaclikaDub y Antidoping, el 21; Gato Rabioso y Plastilina Mosh, el 22; Motel y Kinky, el 23, y La Única Internacional Sonora Santanera, el 24.

La programación contempla, además, espectáculos de danza tradicional, lucha libre y música sinfónica. El 18 de octubre se presentará Raíces que Danzan, con encuentros de matlachines y bailes creativos; el 19 habrá una función de lucha libre con Dr. Wagner Jr. contra Cibernético, y el 20 se ofrecerá el concierto Mundos Fantásticos, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Aguascalientes.

En teatro, destaca la participación de Luis Manuel Ávila en La Nonna, montaje de la Compañía Municipal de Teatro. El programa cinematográfico incluirá conversatorios con María Renée Prudencio y Luisa Huertas, como parte del homenaje a Francisco Franco y Jaime Humberto Hermosillo.

El Museo Espacio recibirá propuestas de Enrique López Llamas y Raúl Vivar, mientras que el Palacio Municipal alberga la exposición Cada ave cuenta. Tus observaciones importan, dedicada a la biodiversidad y a espacios naturales como el Bosque de los Cobos y La Pona.