Con una inversión de 300 millones de pesos y la construcción de una red de 2 mil 500 kilómetros de fibra óptica de alta capacidad entre México y Estados Unidos, el proyecto TIKVA posicionará a Aguascalientes como un nodo estratégico de conectividad digital en el corredor Norte-Bajío, según anunciaron directivos de C3ntro Telecom a la gobernadora Tere Jiménez.

Durante la inauguración del primero de los 34 centros de datos contemplados en este plan, la mandataria estatal destacó que la entidad cuenta con las condiciones necesarias para la inversión tecnológica, el nearshoring digital y la conectividad. Subrayó que el proyecto ampliará las soluciones para la economía local y regional al competir con estándares internacionales en un entorno seguro.

Por su parte, Simón Masri Askenazi, fundador y presidente del Consejo de Administración de C3ntro Telecom, detalló que el proyecto en Aguascalientes contempla la instalación de más de 100 kilómetros de fibra óptica troncal subterránea y un centro de datos en el sur del municipio capital.

Precisó que la red TIKVA unirá Querétaro con Phoenix, Arizona, atravesando ocho estados del país, con un avance global superior al 85%. Indicó que esta infraestructura acortará la brecha digital y conectará a las plantas de manufactura instaladas en la entidad.

Finalmente, Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, señaló que la red permitirá a operadores y empresas acceder a servicios de alta velocidad y confiabilidad para impulsar sectores como la inteligencia artificial, el desarrollo de software, la analítica de datos, los servicios en la nube y la ingeniería, factores clave para decidir inversiones globales.